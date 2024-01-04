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武陵櫻花季將登場！每日限6000人　交管懶人包一次看

▲今年武陵農場櫻花季疏運時程將於2月8日登場。（圖／公路局提供）
▲今年武陵農場櫻花季疏運時程將於2月8日登場。（圖／公路局提供）

記者許若茵／台北報導

今年武陵農場櫻花季疏運時程將於2月8日登場，持續至2月29日，共計22日，包含春節連續假期及228和平紀念日。為了確保環境安全，以及悠遊高品質的賞櫻空間，公路局等政府單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，每日限量6000人入場。

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櫻花季期間，武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締，台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

團客入場方面，113年度櫻花季平日每日開放25部甲類(大型)遊覽車、21部乙類(中型)遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。

公路局進一步指出，預約平台已於112年11月10日上午9時起開放預約，每申請單位每日限預約2部車入場，且入場當日申請人或2名代理人中需有1人同車隨行，預約並繳費完成者憑序號至預約平台下載車輛通行證，並將通行證黏貼於車輛右側玻璃供武陵農場入口人員辨識。

此外，113年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃【國光客運臺北車站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6路線。

為配合場內總量管制措施及113年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線數量分配如下：
1.    【國光客運臺北車站－武陵農場】：平假日皆1,200人。
2.    【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人。
3.    【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人。
4.    【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人。
5.    【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人。
6.    【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。

 📍各路線票價說明如下：
1.    臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元。
2.    宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。
3.    羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。
4.    三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。
5.    梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。

 📍購票方式：
1.    臺北及宜蘭地區至武陵農場：
採預售方式由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，113年1月3日12時起開放預售。
2.    梨山至武陵農場： 
(1)    網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，113年1月3日12時起開放預售。
(2)    現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

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