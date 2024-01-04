武陵櫻花季將登場！每日限6000人　交管懶人包一次看

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櫻花季期間，武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。
台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締，台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。
團客入場方面，113年度櫻花季平日每日開放25部甲類(大型)遊覽車、21部乙類(中型)遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。
公路局進一步指出，預約平台已於112年11月10日上午9時起開放預約，每申請單位每日限預約2部車入場，且入場當日申請人或2名代理人中需有1人同車隨行，預約並繳費完成者憑序號至預約平台下載車輛通行證，並將通行證黏貼於車輛右側玻璃供武陵農場入口人員辨識。
此外，113年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃【國光客運臺北車站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6路線。
為配合場內總量管制措施及113年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線數量分配如下：
1. 【國光客運臺北車站－武陵農場】：平假日皆1,200人。
2. 【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人。
3. 【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人。
4. 【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人。
5. 【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人。
6. 【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。
📍各路線票價說明如下：
1. 臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元。
2. 宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。
3. 羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。
4. 三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。
5. 梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。
📍購票方式：
1. 臺北及宜蘭地區至武陵農場：
採預售方式由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，113年1月3日12時起開放預售。
2. 梨山至武陵農場：
(1) 網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，113年1月3日12時起開放預售。
(2) 現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。