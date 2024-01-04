中華職棒／台鋼雄鷹正式簽約賴鴻誠！月薪42萬、再度跟洪總相見歡

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關於台鋼集團
超過所想 無限可能
台鋼集團靠著併購與融合成為國內快速崛起的企業集團，並被中華徵信所（CRIF）列為2022年台灣百大集團。
台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與十二大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，旗下的行業包括碳鋼、特鋼、扣件、航太、網通、通信工程、環保、石化、生技、健康休閒、運動賽事與服務業，目前集團在國內外擁有16家股票掛牌公司。
在鋼鐵部分，目前是全球佈局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下涵蓋五大次集團－「慶欣欣集團」、「春雨集團」、「榮剛集團」、「久陽集團」與「精剛集團」，並擁有6家股票上市櫃公司，包括春雨工廠（2012）、久陽精密（5011）、榮剛材料（5009）、精剛精密（1584）、沛波鋼鐵（6248）與春日機械（4544）。
網通方面，以打造全球網通新絲路為努力方向，旗下有「友訊集團」與「易通圓集團」兩大次集團，擁有全球通路與6家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁（6142）、易通展（6241）、力新（5202）、聯光通（4903）以及在印度掛牌的DLINKINDIA（533146）。
在健康運動方面，以健康驅動大未來來打造新產業鏈為發展目標，該集團目前涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的集團。健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫（4109）、燦星旅（2719）與昇華（4806，將更名為桂田文創）。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯（1310）。
台鋼集團深耕產業時同時也朝著循環經濟營運模式持續努力，並積極參與運動、文化領域帶動正向能量，除善盡企業社會責任並朝ESG永續發展目標前進。