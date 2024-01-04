NBA／湖人近10戰苦吞8敗 Austin Reaves直言更衣室氣氛很糟糕
美國職籃NBA今（4）日面臨5成勝率保衛戰的洛杉磯湖人，在主場迎戰邁阿密熱火，熱火再度展現堅強的團隊戰力，儘管主將Jimmy Butler因右腳傷勢持續缺陣，但是靠著「英雄哥」全場21分6籃板4助攻帶領之下，終場熱火就以110：96擊敗湖人，本季第20勝到手，戰績也上升至東區第4，湖人輸掉這場比賽後，勝率也正式跌破五成大關。賽後湖人眾將接受媒體訪問，Austin Reaves更是直言更衣室裡的氣氛「糟透了」。
實習記者陳品翔／綜合報導
「氣氛很糟糕（shitty），因為我們正在輸球。」Austin Reaves在賽後採訪中表示。「無論什麼時候，只要我們輸了，更衣室裡的氣氛就會變得不活躍了。我們依然熱愛彼此，我們只是對輸球感到沮喪。如果我們輸了比賽，更衣室裡的氣氛還很好的話，那我就要開始擔心了。」
「延續性不足不能成為我們輸球的藉口，作為一支球隊，我們必須要表現得更好才行。」本場比賽Austin Reaves表現不俗，出場37分鐘內得到24分5籃板8助攻。
湖人主將Anthony Davis出戰43分鐘，得到29分17籃板6助攻5阻攻，投籃17投10中，儘管表現出色，但湖人團隊三分球30投4中，命中率為慘澹的13.3%，也成為輸球關鍵。「我們現在在所有方面都做得不太好。如果我們繼續處在這樣的情況之下，對我們來說將會變得很不利。」Anthony Davis說到。
「看到Anthony Davis、Lebron James今天的出場時間，我都有點不好意思了，Austin Reaves也是，他們今天都出戰了很長的時間，這讓我感到尷尬。任何方法我們都要試一試，我們要探索任何能讓我們重回正軌的可能性。」湖人總教練Darvin Ham說到。