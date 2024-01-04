校園割喉案檢討「搜書包」機制！教育部拍板分例行抽查、緊急檢查

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教育部今天早上10點邀請教師、家長、青年團體，以及6都代表，針對現行中介教育輔導評估機制、高關懷對象輔導與管教措施，以及「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中之搜查、校園安全檢查限制規定，進行討論。
歷時4個半小時的討論，潘文忠於會後表示，首先明確界定輔導管教辦法注意事項中「特定學生」的定義與條件，共有3種類型，一、少年觸犯刑法法律，遭警察或由少年法院審理期間，或已裁定保護管束執行期間者；二，少年有偏差行為，遭警察或經警方發送學生偏差行為通知書者；三、符合防制藥物濫用特定學生各類身分之一。
潘文忠說，後續將研議新增保護管束結束後是否列為「特定學生」相關範疇追蹤管理，或納入學校是否可自行決定搜查對象。
有關輔導檢查機制，潘文忠提到，將區分為例行抽查、緊急檢查2種態樣。緊急檢查又區分為特定學生、非特定對象及學生住宿學校等態樣，後續將就例行抽查、緊急檢查人員類型、人數及必要性、是否增設全班性的安全檢查、錄影後保留時間、資料是否上傳主管機關等，持續研議相關機制。
潘文忠提到，輔導管教辦法注意事項第29點規定，高中進行安檢時，需要有2位以上的學生家長會代表、學生會幹部或教師陪同，將增加緊急狀況等候不到人時，陪同人員的彈性措施。在高中學生會幹部陪同部分，彈性尊重是否參與，如學生會向學校提出陪同參與意願，學校不得拒絕，參與的學生會幹部應配合學校安全檢查陪同人員相關規定；緊急狀況下，朝向代表人員會商，但不要居於開會等等，擔憂會緩不濟急，盼讓機制組成因應不同類型給予彈性。
潘文忠表示，此次開會也明定安全檢查作業流程，包括由學務處安排適當場所進行檢查以保護學生隱私，並提供學生權益說明書進行宣讀，無論是例行搜查或臨時緊急搜查，過程全程錄影；若查獲違禁品，由學務處予以沒收或保管，過程都要拍照保存、留存紀錄，涉及違法事項時會通報警方協處。
至於「如何強化高關懷學生過渡性中介教育措施」，潘文忠提到，各界認為高關懷學生離開少年觀護所後進入學校，需要有比較適合的中介措施。教育部會盤點各縣市教育中介教育措施、場域資源，協助地方擴充量能；串聯中央、地方連接機制與統合各界資源，跨單位掌握進出少觀所通報及準備的相關措施。
建立個案輔導評估機制，並就個案適應銜接情形建議後續計畫，判斷該生是否能直接入校入班，或需要進入校內提供中介教育中途班，或需要進入社區中介教育基地，進行後續銜接機制。
對於個案輔導評估與關懷機制，潘文忠說，未來會由地方教育主管機關統籌、啟動，會邀請少年保護官、少年輔導會成員、學校代表人員、地方組織中心人員等，共同多面向評估，適合該生的安置方法。後續將再針對參與評估機制的人員組成、實施時機與具體執行方式持續進行研議。
而在提升學校安全與輔導量能部分，潘文忠表示，高中以下學校輔導教師人力增補，國中部分預計於114學年度完成，國小部分預計自原定120學年度提前至116學年度完成。
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