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網友憂蔡英文被丟包到海邊　賴清德笑：請放心！三人會一起回家

▲賴清德今赴桃園補選。（圖／賴競總提供）
▲賴清德今赴桃園補選。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴日前釋出《在路上》競選影片，引起網友迴響，還有網友笑稱，總統蔡英文交棒給賴清德、蕭美琴繼續前行後，似乎就被丟在海邊，因而在網路發起「接總統回來」活動。對此，賴清德今（4）日笑稱，很多朋友擔心把蔡總統丟包在海邊了，「請放心，我們三人一起出門，也會一起回家」。

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賴清德今桃園行程滿檔，上午接連前往龜山壽山巖觀音寺、龜山樂善寺參香，以及出席「信賴台灣之友會龜山分會成立大會」。

賴清德今赴桃園龜山壽山巖觀音寺參香並發表致詞，並主動提到，很多朋友擔心把蔡總統丟包在海邊了，「請放心，我們三人一起出門，也會一起回家」。

賴清德指出，這部影片有三大意涵，首先，這部影片代表蔡英文感謝全國人民，給她機會帶領台灣，這8年來台灣也已經在正確的道路上前進；第二，這部影片也代表可以接棒蔡英文總統，繼續領導台灣走在正確道路上的只有賴清德與蕭美琴。

「我們不會讓大家失望！」賴清德強調，在國防外交在上他會穩健的運作，確保台灣的和平，在經濟上也會持續照顧大小企業，讓台灣穩健繁榮。

第三，賴清德接續說，這部影片代表國會過半的重要性，總統副總統就像是方向盤，可以確保車輛在正確的道路上行駛，而國會就像車輛的引擎，即使方向正確，若引擎無力或是無法發動，那麼車子也無法持續行駛，因此，引擎要能夠穩健地發動，民進黨國會過半就非常重要。

賴清德呼籲，民進黨國會如果要過半，立委鄭運鵬一定要繼續留在國會，這除了攸關台灣未來有沒有辦法採購武器、製造潛艦、守護台灣外，更代表桃園地區重大建設是否可以成功推動。

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