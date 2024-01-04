網友憂蔡英文被丟包到海邊　賴清德笑：請放心！三人會一起回家

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賴清德今赴桃園龜山壽山巖觀音寺參香並發表致詞，並主動提到，很多朋友擔心把蔡總統丟包在海邊了，「請放心，我們三人一起出門，也會一起回家」。
賴清德指出，這部影片有三大意涵，首先，這部影片代表蔡英文感謝全國人民，給她機會帶領台灣，這8年來台灣也已經在正確的道路上前進；第二，這部影片也代表可以接棒蔡英文總統，繼續領導台灣走在正確道路上的只有賴清德與蕭美琴。
「我們不會讓大家失望！」賴清德強調，在國防外交在上他會穩健的運作，確保台灣的和平，在經濟上也會持續照顧大小企業，讓台灣穩健繁榮。
第三，賴清德接續說，這部影片代表國會過半的重要性，總統副總統就像是方向盤，可以確保車輛在正確的道路上行駛，而國會就像車輛的引擎，即使方向正確，若引擎無力或是無法發動，那麼車子也無法持續行駛，因此，引擎要能夠穩健地發動，民進黨國會過半就非常重要。
賴清德呼籲，民進黨國會如果要過半，立委鄭運鵬一定要繼續留在國會，這除了攸關台灣未來有沒有辦法採購武器、製造潛艦、守護台灣外，更代表桃園地區重大建設是否可以成功推動。
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