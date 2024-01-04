作家H駁斥離婚「認了和珮甄吵架」 拒被公審：有人等著看笑話
作家H去年底和迪化街名門前媳婦陳珮甄求婚成功，豈料不到1個月，小倆口為了出國旅行一事吵架，女方將痛苦心聲寫在社群上，引起作家H不滿，今（4）日突然發文「就結束吧」，疑似跟陳珮甄鬧翻，隨後又刪除貼文，讓旁人摸不著頭緒。他下午再度發文向粉絲道歉，透露確實跟老婆吵架了，但沒有離婚，「婚姻不是兒戲」。
記者江芷稜／綜合報導
作家H坦承，重組家庭很困難，加上彼此個性差異，磨合難度極高，尤其身為公眾人物壓力很大，昨晚吵架是因為珮甄不聽勸阻，在社群寫了因磨合痛苦的心情文，他覺得不妥，認為夫妻或情侶檔其中一方先發這類文章，就可以篤定感情差不多要結束，如果自己也發相同文章，就會被外界開始撕裂，才會發文說「就結束吧」。
他表示，「我並不是真的想要公審我們的感情，於是我在很短時間（兩小時）內刪除文章。類似某種社會實驗吧！」強調自己沒有把婚姻當兒戲，而是兩個經歷過人生難關的男女，願意將自己的事情當作一個範例，給每一對現在社會上都在經歷「重組家庭」痛苦磨合的夫妻們，當作一個投射，一種嚮往。
對於此事造成旁人驚嚇，他強調沒有離婚，「我知道我們沒有做到完美，我也知道有一群特定的人在等著看我們笑話（這也是壓力之一），但我在此鄭重澄清，我和珮甄沒有離婚，沒有結束，我們的故事展開正要開始，雖然會經歷很多挫折與艱辛，但我希望每個吃瓜群眾們都可以等著看。看我們如何逆轉人生！」網友則安慰他們「和好就好」、「每對夫妻都是這麼過來的」、「希望你們好好的」。
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