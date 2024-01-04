第5檔千億台股ETF誕生！00919受青睞 存股族趁勢逢低布局
第5檔千億台股ETF誕生！00919群益台灣精選高息ETF因高穩配息受到投資人青睞，規模突破千億大關。00919於2022年10月20日以15元上市，一年多來至到1月4日收盤價22.15元，其中經過3次年化配息率10%的配息，成立以來含息目前累積報酬率57.26%，規模也從成立時的35億到現在突破千億，來到1003.52億，尤其前兩次完成填息，第三次填息率也已達近7成，顯示確實頗受投資人青睞。
記者許家禎／台北報導
法人指出，高股息ETF的配息來源有三，一是資本利得，只要沒有跌破發行價，就可以配資本利得，00919成立以來的含息報酬57.26%是有足夠的資本利得。再來，配息來源第二個是現金股利收入，高股息ETF投資組合股利率高不高很重要。
根據00919最新前十大成分股組合計算，平均股利率近10%，因此，具備往後能持續高配息的條件，此外，配息來源第三是搭配「收益平準金」機制，00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場佈局，獲得的潛在收益預期將更大，因這只是加速突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。