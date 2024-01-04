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北九州商店街狂燒13小時！35建築被燒毀　店家嘆：不知能否營業

▲日本北九州商店街「魚町銀天街」發生大規模火災事件，火勢延燒35棟建築。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本北九州商店街「魚町銀天街」發生大規模火災事件，火勢延燒35棟建築。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於日本福岡縣北九州市的小倉北區商店街「魚町銀天街」3日下午傳出火警，火勢迅速延燒，蔓延至多棟建築。在消防人員趕到後，整整花了13小時才將火勢撲滅，目前已知受害建築達35間，商家損失慘重，所幸未造成人員傷亡。

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綜合日媒報導，日本警消單位在3日下午3點11分接獲「有店家起火了」、「附近傳出濃煙」等多起通報指出，位於日本福岡北九州市JR小倉站附近的商店街「魚町銀天街」發生火災，火勢迅速蔓延，延燒多棟建築。

儘管消防人員火速趕到現場，但商店街建築物十分密集，儘管消防員在火勢竄出後4個半小時控制住火勢避免蔓延，但火勢仍不減，直至4日凌晨4時，花了13小時才將火勢撲滅。警方表示，目前未接獲民眾傷亡的消息，但現階段仍與消防人員合作進入火場，確認是否有來不及逃生的民眾。

初步研判，火勢是從與魚町銀天街相連的餐廳街「鳥町食堂街」中的餐飲店竄出，鳥町食堂街附近都設置了封鎖線，魚町銀天街也有大約60公尺的道路遭到封閉，街道上散落著商店招牌的碎片。由於這起火災延燒了35棟建築，商家損失慘重，之後將進一步調查確認起火原因。

一名火災現場附近經營美容院的店家老闆只能聳聳肩無奈表示，直到天亮後也無法靠近店面，「我也不知道發生了什麼事，本來我應該從今天（4日）就開始新年營業才對。」據老闆表示，該美容院直到成人式（7日）的預約都已經滿了。

另外一間位於鳥町食堂街的烤肉店老闆表示，雖然餐廳入口跟招牌看起來完好無缺，但不知道裡面發生什麼事，也不知道現在能否繼續營業。

「魚町銀天街」成立於1951年，是日本史上第一個拱廊式商店街，歷史悠久。這次的火災現場距離先前曾發生火災的旦過市場僅約400公尺左右。旦過市場被稱為「北九州市民廚房」，曾在2022年4月和8月發生過大規模火災，在2022年8月的火災事件當中，有87間店家遭到燒毀，延燒面積達到5000平方公尺。

北九州市長武内和久表示，在旦過市場火災之後，有進行強化防火工作，但很不幸仍發生了這起事件。


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