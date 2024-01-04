北九州商店街狂燒13小時！35建築被燒毀　店家嘆：不知能否營業

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管消防人員火速趕到現場，但商店街建築物十分密集，儘管消防員在火勢竄出後4個半小時控制住火勢避免蔓延，但火勢仍不減，直至4日凌晨4時，花了13小時才將火勢撲滅。警方表示，目前未接獲民眾傷亡的消息，但現階段仍與消防人員合作進入火場，確認是否有來不及逃生的民眾。
初步研判，火勢是從與魚町銀天街相連的餐廳街「鳥町食堂街」中的餐飲店竄出，鳥町食堂街附近都設置了封鎖線，魚町銀天街也有大約60公尺的道路遭到封閉，街道上散落著商店招牌的碎片。由於這起火災延燒了35棟建築，商家損失慘重，之後將進一步調查確認起火原因。
一名火災現場附近經營美容院的店家老闆只能聳聳肩無奈表示，直到天亮後也無法靠近店面，「我也不知道發生了什麼事，本來我應該從今天（4日）就開始新年營業才對。」據老闆表示，該美容院直到成人式（7日）的預約都已經滿了。
另外一間位於鳥町食堂街的烤肉店老闆表示，雖然餐廳入口跟招牌看起來完好無缺，但不知道裡面發生什麼事，也不知道現在能否繼續營業。
「魚町銀天街」成立於1951年，是日本史上第一個拱廊式商店街，歷史悠久。這次的火災現場距離先前曾發生火災的旦過市場僅約400公尺左右。旦過市場被稱為「北九州市民廚房」，曾在2022年4月和8月發生過大規模火災，在2022年8月的火災事件當中，有87間店家遭到燒毀，延燒面積達到5000平方公尺。
北九州市長武内和久表示，在旦過市場火災之後，有進行強化防火工作，但很不幸仍發生了這起事件。