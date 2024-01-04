奉天宮旁新港公園斥資2千3百萬元打造成一座多功能特色公園

嘉義縣政府為使香火鼎盛奉天宮旁的新港公園能再現風華，特斥資2千3百萬元，將年久失修的內部空間及已不堪使用的設施，重新改造成一座多功能特色公園，並於今(4)日上午由縣長翁章梁與新港鄉長葉孟龍及多位民代一同前往完工後的視察，還給鄉親安全無虞的休憩空間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現場視察過程中，縣長特別針對需要改善之處與建築師溝通調整，聽取鄉親反應增加槌球場外圍護欄，避免球滾落時影響一旁玩耍的孩童；同時針對遊戲場的地墊設計等進行調整，希望讓公園環境整體更加完善。
翁章梁說，縣府目前積極翻新縣內老舊公園，盼在每個鄉鎮都能提供長輩與孩童可以遊憩的空間；新港公園得天獨厚位處市中心，相信只要重新整建、規劃完善，增加功能性後，鄉親們一定會踴躍使用。
翁章梁也提醒孩子到公園玩時，家長需全程在旁，任何公共設施無法百分百保證無危險性，應由家長陪伴，盡可能小心避免傷害，同此也希望此空間能成為居民與遊客休閒活動的好去處，再次感謝公所與所有議員的支持。
此次工程最大亮點為全新打造蜻蜓造型的複合式大型遊具兒童遊戲場，搭配魔荳攀爬道，還有色彩繽紛的蝌蚪及荷葉造型地墊。此外兒童遊戲場旁配置多功能的共融遊具、地景式遊具及體健設施，打造親子共融、多元參與的遊憩空間；兒童遊戲場的顏色搭配也必定會成為家長們，為孩子們拍照的打卡熱點。
另一改造重點為內部既有的設施，如槌球場空間、民俗表演中心及繞境之音，更增加夜間道路LED燈照明以及更新步道鋪面串聯公園各空間，且於四周進行景觀綠美化工程新植光臘樹，規劃一座全方位公園環境；在新的一年，新港公園將重新翻轉昔日印象，讓遊客及居民有更好的休閒活動空間，全新變身為耳目一新的新港公園。