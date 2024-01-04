小商人租廣告車傳被釘！公路局澄清：不會審核內容

網紅小商人欲租大型廣告車，刊登國中生遭彈簧刀割頸案犯罪者資訊，但卻傳出官方「有交代」。對此，公路局表示，並無限制不得張貼遊動商業廣告，對於涉及商業廣告的廣告內容，則回歸應該遵守各地方政府相關廣告物管理的法令規定，公路監理機關並不會審核內容。
記者許若茵／台北報導
新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者最終傷重不治，事件引發社會譁然。不少網友肉搜出加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，並籲請民眾勿再轉傳，以免觸法。對此，網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊，並直言：「我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來。」 近來，小商人透露，廣告公司說有官方交代所有大車公司，如果掛他的廣告「會被釘」，又傳新北市要罰他。「我決定再多送你一隻洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」
公路局表示，公路監理機關對於車輛管理是著重於車輛行駛安全，例如對車輛輪胎的檢驗標準等，大型車輛廣告內容妥適性則是屬縣市政府權管，由縣市政府訂定相關法規管理，例如臺北市廣告物管理自治條例、新北市設置廣告物之汽車管理辦法、桃園市遊動廣告物管理自治條例、臺南市廣告物管理自治條例、高雄市遊動廣告管理辦法等，並無涉公路監理機關權責範圍。
公路局指出，現行道路安全規則第42條對於車身顏色及加漆標識有相關規定，但並無限制不得張貼遊動商業廣告。如車輛至公路監理機關辦理檢驗時，有張貼或漆繪公司、商號自家之標識或圖案無涉商業廣告部分，得併同辦理變更車身顏色登記。
對於涉及商業廣告的廣告內容，公路局認為，則回歸應該遵守各地方政府相關廣告物管理的法令規定，公路監理機關並不會審核內容。