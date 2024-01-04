張家輝目睹王大陸情變吐心聲 再爆阮經天「體力好」酒店狂做1事
港片《怒潮》導演兼演員馬浴柯、香港影帝張家輝今（4）日接受台灣媒體訪問，提及同片演員王大陸歷經情變換女友事件，張家輝笑說：「年輕無可厚非，人不風流枉少年！」馬浴柯也爆料大家下戲後在酒店會比劃身材，稱阮經天體力和身材最好：「令人羨慕嫉妒恨！」
記者黃雅琪／台北－香港連線報導
馬浴柯、張家輝、小天阮經天、王大陸聯合主演電影《怒潮》，4個直男湊在一起總有許多笑聲，身兼導演的馬浴柯表示劇組氣氛很好，在現場和酒店都會一起比劃身材：「小天就是我們最討厭的那個人，身材太好了，好到令人羨慕嫉妒恨。」
導演更透露王大陸最年輕，但運動量不足體力最差，還笑虧張家輝年紀大，不想跟大家一起比劃，話才剛說完，張家輝突然出現大喊道：「我好年輕啊！給我一條生路可以吧大哥！」他也加碼爆料導演：「馬浴柯喜歡高高瘦瘦又漂亮的女生。」期望幫他找到女友完成心願。
張家輝在片中飾演「冷血殺手」，首度與阮經天和王大陸大銀幕同台演出，提到私下互動情況，張家輝表示收工後都會一起喝酒、聊天：「但我習慣早睡早起，導演也覺得他們很拚，看著他們的專注度，好像看到我以前的拚搏的狀態，很有拚勁。」
馬浴柯第一次自編自導自演電影《怒潮》，坦言心情很焦慮、備感壓力，但開拍後一切都釋懷了：「好像男生很愛打電動，熬夜打一整晚也不會累，還會覺得很好玩。」劇本醞釀長達10年，原本自己要演出王大陸的角色「馬文康」，後來因為演出黑幫成員「烏戈」的演員退出，才緊急變動角色：「我一直想演一個好人，結果還是只能當黑幫。」
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