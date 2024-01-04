籲在野合作！趙少康向柯P、郭董拋橄欖枝：行政院長人選都能討論

李彥秀控選舉公報「負面文宣」提告　高嘉瑜：哪一項不是事實？

▲對手李彥秀指控在選舉公報上放負面文宣，高嘉瑜反駁稱哪一項非事實。（圖／高嘉瑜競辦提供）
▲對手李彥秀指控在選舉公報上放負面文宣，高嘉瑜反駁稱哪一項非事實。（圖／高嘉瑜競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數9天，選舉公報也陸續送達民眾家中，而國民黨港湖區立委候選人李彥秀指控現任立委高嘉瑜，在選舉公報中放上大篇幅的負面文宣，並於今（4）日委請律師提告，對此高嘉瑜則回應，對手從參選以來對其不斷抹黑與攻擊，更用灌水的問政數據攻擊她只會唱歌，自己無法到處發環保袋、做大看板，只能在選舉公報上澄清跟作比較，讓選民知道真實的數據跟真相，「如果有哪一項不是事實，請提出來！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於李彥秀指控，高嘉瑜表示，對手從參選以來，不斷地透過國民黨發言人、議員作為打手，對她做負面的抹黑跟攻擊，像是上個月曾用灌水的問政數據攻擊她只會唱歌、誤導媒體大眾；去年5月更曾消費當時內湖發生的虐嬰案、惡意抹黑她不推動托嬰中心影像存雲端。但事實卻是，李彥秀無論口頭質詢或者是法律主提案都遠輸於她，而「托嬰監管雲」更是自己去年成功推動的諸多政績之一。

高嘉瑜強調，自己從2010年從政以來，沒有財團包袱、世家背景，就連政治獻金都只有李彥秀的三分之一，實在無法像李彥秀一樣找打手、花285萬買幫Linbay好油自導自演恐嚇案的網軍公關公司、或是收全國第二高的企業捐款，可以到處撒環保袋、做大看板，只能在選舉公報上澄清跟作比較，讓大家知道真實的數據跟真相，如果有哪一項不是事實，也請李彥秀提出來。

高嘉瑜也說，李彥秀是國民黨內有名的「政三代」，且靠著家族的政治人脈累積了巨大財富，但明明坐擁如此資源，在面對建商財團時卻不曾替港湖發聲；無論是過往內湖捷運聯開案爭議、或是最近發生的南港國產大樓官商勾結、百年古蹟德成居恐遭基泰建設破壞等，李彥秀都一聲不吭，最後都是靠她將弊案移送監察院，才得以替市民追回百億損失。

高嘉瑜質疑，難道是因為收了內湖捷運聯開案中的爭議建商潤泰500萬元捐款、跟港湖建商關係良好，所以李彥秀才不敢碰建商財團？最後呼籲李彥秀針對公報內容提出的質疑應直球對決，而不是一直躲在打手背後潑髒水，像這樣背地裡不斷搞小動作才是所謂的「心術不正」。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

高嘉瑜選舉公報「政見欄」猛攻李彥秀　游淑慧：選情跟人格都沒救

專訪／港湖藍綠激戰！李彥秀批高嘉瑜投機：遊走綠白　傷透選民心

批基進魚目混珠！高嘉瑜喊「港湖立委只有一席」：一定要投第一名

港湖激戰！李彥秀下戰帖邀練拳　高嘉瑜接招：戴護具在擂台上切磋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選