李彥秀控選舉公報「負面文宣」提告　高嘉瑜：哪一項不是事實？

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高嘉瑜強調，自己從2010年從政以來，沒有財團包袱、世家背景，就連政治獻金都只有李彥秀的三分之一，實在無法像李彥秀一樣找打手、花285萬買幫Linbay好油自導自演恐嚇案的網軍公關公司、或是收全國第二高的企業捐款，可以到處撒環保袋、做大看板，只能在選舉公報上澄清跟作比較，讓大家知道真實的數據跟真相，如果有哪一項不是事實，也請李彥秀提出來。
高嘉瑜也說，李彥秀是國民黨內有名的「政三代」，且靠著家族的政治人脈累積了巨大財富，但明明坐擁如此資源，在面對建商財團時卻不曾替港湖發聲；無論是過往內湖捷運聯開案爭議、或是最近發生的南港國產大樓官商勾結、百年古蹟德成居恐遭基泰建設破壞等，李彥秀都一聲不吭，最後都是靠她將弊案移送監察院，才得以替市民追回百億損失。
高嘉瑜質疑，難道是因為收了內湖捷運聯開案中的爭議建商潤泰500萬元捐款、跟港湖建商關係良好，所以李彥秀才不敢碰建商財團？最後呼籲李彥秀針對公報內容提出的質疑應直球對決，而不是一直躲在打手背後潑髒水，像這樣背地裡不斷搞小動作才是所謂的「心術不正」。
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