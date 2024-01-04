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限5天！7-11咖啡加1元多1杯、哈根達斯買3送2　全家糖餅買一送一

▲超商本周會員優惠好康更新，7-11氮氣咖啡「加1元多1杯」，哈根達斯新年價買3送2；全家軟糖、洋蔥圈買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲超商本周會員優惠好康更新，7-11氮氣咖啡「加1元多1杯」，哈根達斯新年價買3送2；全家軟糖、洋蔥圈買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11本周「超值五六日」活動持續暫停，將於1月19日回歸。不過因應新年到來，7-11祭出2024年首波「哈根達斯新年價」，1月10日至2月20日期間，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小299元（原價488元），相當於6折起。

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此外，OPEN POINT會員加碼集點活動，買迷你杯／雪糕系列5件可集1點，滿2點可兌換以下商品，包括UNI WATER純水550ml（不限量）、奇奇蒂蒂收納盒（限量3000個）、法式陶瓷餐盤（限量3400個）、時尚挖冰杓（限量3600個）。

▲7-11將推出哈根達斯買3送2，還可集點換奇奇蒂蒂收納盒、陶瓷餐盤、挖冰杓等限量贈品。（圖／業者提供）
▲7-11將推出哈根達斯買3送2，還可集點換奇奇蒂蒂收納盒、陶瓷餐盤、挖冰杓等限量贈品。（圖／業者提供）
愛喝咖啡則別錯過，即日起至1月23日期間，在有推出氮氣咖啡的門市，可享氮氣咖啡全品項同價位任選「加1元多1件」，像是原價99元的焙烤榛果風味氮氣冷萃咖啡，平均單杯50元；大杯氮氣烏龍果茶原價77元，單杯平均特價39元。

▲活動期間氮氣咖啡全品項同價位任選「加1元多1件」。（圖／業者提供）
▲活動期間氮氣咖啡全品項同價位任選「加1元多1件」。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自1月3日至年1月7日限時5天，本周DM共有12款商品，買一送一商品是葡萄果實軟糖平均30元，以及農心洋蔥圈平均35元。此外，亮點商品另有杜老爺雙倍巧克力甜筒平均28元，FMC麻辣米血糕、牛雙寶原價49元、祭出2包59元，等於6折價。

▲全家會員優惠至1月7日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至1月7日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，1月3日至1月7日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周8款促銷商品中，多達3款是半價商品，海洋深層水800ml平均14元、家樂氏纖穀脆平均30元、比菲多益生菌軟糖平均15元。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
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