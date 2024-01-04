限5天！7-11咖啡加1元多1杯、哈根達斯買3送2　全家糖餅買一送一

超商本周限定優惠更新！7-11本周「超值五六日」活動持續暫停，將於1月19日回歸。不過因應新年到來，7-11祭出2024年首波「哈根達斯新年價」，1月10日至2月20日期間，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小299元（原價488元），相當於6折起。
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愛喝咖啡則別錯過，即日起至1月23日期間，在有推出氮氣咖啡的門市，可享氮氣咖啡全品項同價位任選「加1元多1件」，像是原價99元的焙烤榛果風味氮氣冷萃咖啡，平均單杯50元；大杯氮氣烏龍果茶原價77元，單杯平均特價39元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠自1月3日至年1月7日限時5天，本周DM共有12款商品，買一送一商品是葡萄果實軟糖平均30元，以及農心洋蔥圈平均35元。此外，亮點商品另有杜老爺雙倍巧克力甜筒平均28元，FMC麻辣米血糕、牛雙寶原價49元、祭出2包59元，等於6折價。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，1月3日至1月7日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周8款促銷商品中，多達3款是半價商品，海洋深層水800ml平均14元、家樂氏纖穀脆平均30元、比菲多益生菌軟糖平均15元。
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