特企／美式賣場也在賣？這款專業神級乳霜引發千讚熱議

專家指出，PHYSIOGEL潔美淨AI全面修護霜是韓國 LG 集團旗下產品，特別強調德國百年皮膚科學的專業技術與配方，曾在韓國連續七年獲得消費者品牌滿意大賞的佳績。產品加入諾貝爾生理醫學得主科研的抗發炎成分PEA（內源性脂肪酸衍生物），並有獨家擬膚科技BioMimic Technology® 模擬肌膚的層狀結構和成分，維持肌膚健康狀態，是一款適合全年齡、全膚質，家家戶戶必備的乳霜。
網友新北陳小姐在臉書社團「好市多老實說」分享：「在好市多居然也有賣潔美淨！知道這個醫美牌是之前皮膚科醫生推薦的，用過他的乳霜不錯…這次被賣場阿姨推坑這組洗臉的AI泡泡露，覺得洗起來滿溫和，也沒香味，擠一點點就可以起很多泡，重點是洗完不會緊繃也不會乾澀，滿讓人驚豔的~」
貼文居然引發網友一面倒的按讚，短時間就有 1100+個讚，更吸引超過 200則留言，封此商品為「神物」，不少人分享自己個人的使用經驗：「這種天氣真的需要那個霜，我手肘脫皮當晚開來用，隔天不紅不乾」、「知道這牌子是兒科醫師推薦給寶寶擦的乳霜」、「這牌子可以，之前有拿去給皮膚科看過醫生說不錯」、「Costco終於進了這個隱藏版的好貨」!
不少網友則是刷一整排敲碗問哪家店有進貨：「高雄也有嗎？」、「中壢店有嗎」、「請問這商品在新竹店有販售嗎？」、「桃園南崁店有嗎」 、「新莊店會有嗎?」、「台南有嗎？」、「請問北台中店有嗎」、「有沒有嘉義雲林朋友要一起合購的？」、「為何你不來北台中店啊啊啊啊？」。
有網友分享，此商品12/29-1/7將在 Costco 內湖店/汐止店/北台中店/高雄中華店舉辦特展，聽說會有超殺優惠的限量組合〪
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