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特企／美式賣場也在賣？這款專業神級乳霜引發千讚熱議

▲P3- PHYSIOGEL潔美淨AI全面修護霜是韓國 LG 集團旗下產品，特別強調德國百年皮膚科學的專業。（圖／品牌提供）
▲P3- PHYSIOGEL潔美淨AI全面修護霜是韓國 LG 集團旗下產品，特別強調德國百年皮膚科學的專業。（圖／品牌提供）

本報訊

秋冬皮膚容易因乾燥引起乾癢、泛紅，如何緩解肌膚脫屑、乾癢問題成為全家老小、愛美民眾最關心的話題。最近有網友發現美式賣場上架一款來自德國技術又是韓國熱銷的乳霜產品「PHYSIOGEL潔美淨AI全面修護霜」，分享到臉書社團「好市多老實說」，居然引發網友超過千則的按讚與超過 200 則留言討論，還有各地網友敲碗詢問自家所在縣市賣場是否有銷售。

專家指出，PHYSIOGEL潔美淨AI全面修護霜是韓國 LG 集團旗下產品，特別強調德國百年皮膚科學的專業技術與配方，曾在韓國連續七年獲得消費者品牌滿意大賞的佳績。產品加入諾貝爾生理醫學得主科研的抗發炎成分PEA（內源性脂肪酸衍生物），並有獨家擬膚科技BioMimic Technology® 模擬肌膚的層狀結構和成分，維持肌膚健康狀態，是一款適合全年齡、全膚質，家家戶戶必備的乳霜。

網友新北陳小姐在臉書社團「好市多老實說」分享：「在好市多居然也有賣潔美淨！知道這個醫美牌是之前皮膚科醫生推薦的，用過他的乳霜不錯…這次被賣場阿姨推坑這組洗臉的AI泡泡露，覺得洗起來滿溫和，也沒香味，擠一點點就可以起很多泡，重點是洗完不會緊繃也不會乾澀，滿讓人驚豔的~」

貼文居然引發網友一面倒的按讚，短時間就有 1100+個讚，更吸引超過 200則留言，封此商品為「神物」，不少人分享自己個人的使用經驗：「這種天氣真的需要那個霜，我手肘脫皮當晚開來用，隔天不紅不乾」、「知道這牌子是兒科醫師推薦給寶寶擦的乳霜」、「這牌子可以，之前有拿去給皮膚科看過醫生說不錯」、「Costco終於進了這個隱藏版的好貨」!

不少網友則是刷一整排敲碗問哪家店有進貨：「高雄也有嗎？」、「中壢店有嗎」、「請問這商品在新竹店有販售嗎？」、「桃園南崁店有嗎」 、「新莊店會有嗎?」、「台南有嗎？」、「請問北台中店有嗎」、「有沒有嘉義雲林朋友要一起合購的？」、「為何你不來北台中店啊啊啊啊？」。
有網友分享，此商品12/29-1/7將在 Costco 內湖店/汐止店/北台中店/高雄中華店舉辦特展，聽說會有超殺優惠的限量組合〪

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