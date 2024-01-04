爭取選民認同　李昆澤力推高雄建設　完善人民權益保障

我是廣告 請繼續往下閱讀
李昆澤也強調，除了在國會用心問政、提出法案，對地方建設的爭取更不遺餘力，為高雄合計爭取了超過2700億的預算。從鐵路地下化及鐵路綠園道的建設，剛剛通車的輕軌成圓、日前土建及軌道動工的捷運黃線、正在進行可行性評估的捷運紫線、陸橋的拆除、鼎金系統交流道的改善、增建五大停車場等交通建設，到六大滯洪池，21所國中小的老舊廁所、運動設施、操場跑道、圖書館、通學步道等改善補強，李昆澤說，自己爭取的建設涵蓋不同的範圍，就是要讓市民的生活越來越便利安全。
針對接下來的重大建設，李昆澤強調，明年將爭取500萬行銷經費，讓商圈更有活力，結合高雄火車站商業大樓與旅館大樓，加強高雄車站後站以及三塊厝旁的空地綠美化，爭取媒合文創產業認養，促進高雄火車站大商圈的成型。
另外，協助科工館與高雄市政府合作提出25億經費的公共建設計畫，打造科教園區，推動科工館空間改造大計劃、結合優化綠園道與科工館場域，推動科工館升級為「科學教育園區」；再來，要推動三民運動中心升級三民運動園區，已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，全力推動三民運動中心升格運動園區。
李昆澤也將持續打造便捷的捷運路網。他表示，捷運新線紫線目前爭取了2000萬的可行性評估，預計今年六月可行性評估將出爐。接下來會進一步推動紫線的建設，讓紫線聯通紅線、黃線、輕軌以及鐵路地下化之車站。
對於高雄的觀光發展，李昆澤將推動高雄為郵輪母港，爭取至少160艘國際郵輪到高雄港，並加強高雄觀光旅遊行銷，繼續爭取每年100萬的旅展補助經費，擴大宣傳、促進北客南引，進而打造高雄觀光品牌。另外，李昆澤也說，將協助加速高雄機場升級擴建計畫、爭取高雄機場新增國際航班，吸引外國旅客來台。
李昆澤也就勞工議題表示，將會加將對勞工權益的保障。包含持續撥補勞保、強化非典型勞動權利保障、將他過去所爭取的7天有薪產檢假與有薪陪產檢假進一步增加為10天，並推動在高雄設置專職專業的勞工醫院。
針對長照與年長者照護，李昆澤強調，會強化失能者的照護，會在質跟量上面，優化住宅的長照服務、機構式的長照服務，並著重居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務等，並落實照顧不離職、照顧有喘息的原則。
李昆澤也將協助推動高中職免學費，持續推動高中職均優及社區化，完善校園的反霸凌、性平與反毒教育。並建立學生數位學習的支持系統，近一步深耕科學教育。
為了加強對弱勢群體的經濟保障，李昆澤指出，要讓制度更貼近社會救助申請者的生活現況，檢討家庭財產、家庭人口、工作收入、無工作能力等計算標準，更要協助未能進入社會救助體系的近貧家庭，也要積極協助低收入戶、中低收入戶的高中職、大專畢業班學生預備生涯銜接，強化就學或就業輔導，全面的給予經濟弱勢群體權利保障。