跨年騎Gogoro看阿里山日出！他「中途沒電」慘推車 下秒救星現身
2024年開端就有暖暖正能量！在前幾天跨年夜當晚，許多人都出門安排了各種活動，也有人選擇衝上高山，想要一睹2024年的第一道曙光，而阿里山更是熱門景點之一。不過就有位Gogoro騎士在阿里山的山路途中時，車子突然沒電了，只好步行推車朝最近的換電站步行，沒想到幸運地遇到救星，暖心過程曝光也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
今（4）日YouTube頻道《Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台》上傳了一部跨年夜當晚的暖心事件，當天一位男子騎著Gogoro行駛在嘉義130鄉道時，車子突然沒了動力，只好開始找尋最近的換電站，沒想到距離卻長達11公里，推著車走至少要耗費3小時以上。
不過男子無計可施，只好步行推著車子繼續前行，沒想到一段時間後，另一群騎著機車要衝上阿里山看日出的男大生經過，看到了Gogoro車主推車的模樣，立刻察覺異狀，隨後調頭詢問是否需要幫助。
男大生了解情況後，立刻決定幫忙更換電池，這段路程連騎機車都要耗費20分鐘，最後也順利幫助Gogoro車主換了一組新電池，對方更不斷表示感謝。兩人交談時，Gogoro車主也提到，自己也是要上阿里山上看日出，沒想到卻遇到意外事件。男大生也吐露心聲：「這要推車上去換電池也太痛苦了！在跨年夜，能做好事幫助一個人真好，也希望這份正能量能延續下去」。
不少網友看完這段暖心的影片後，也紛紛大讚「眼淚差點掉下來，好人一生平安，在社會上互相幫助，這股風氣真的要好好地延續感恩且珍惜」、「幫助的人超善良，被幫的人有禮貌，每次看到這種影片就很難讓人不立志向善」、「年輕人的熱血，真誠善良的台灣子弟」。