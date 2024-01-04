郭國文缺席公開辯論　陳昆和重申六大主張

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1、爭取捷運深綠線於善化、麻豆同時設站。2、爭取南科四期建設於官田都市計畫用地。3、爭取新市政中心（含市議會）設於麻豆。4、七股不當種電，追查官商黑道勾結內幕。5、守護環境，反對南科區域新設火力電廠。6、是否贊成山地水源保護區土地合理解編。
陳昆和也針對郭國文一再攻擊的「建商議員」之說法，在善化慶安宮媽祖前，手摸良心，清楚揭露：主政者與投機者勾結，才是房價高漲的始作俑者。因為沒有政商勾結的地皮，是炒不起來的！
陳昆和強調，台南市政府將重大產業建設集中於溪南、府城、沙崙區域，經由重劃或區段徵收、標售土地，使國庫收益增多，卻也因此帶動週邊土地成本急遽升高，而面對房價節節高升，主政者不思徹底解決之道，反而採用重稅、重罰的手段。例如：房屋稅增加200%、土地增值稅繳完之後還要再繳房地合一稅，一條牛剝了兩層皮……加收的稅款，全入了國庫，主政者每一次只要高喊「打房」，就能增加稅收又獲得選票支持，繼續執政！凡此種種行政措施及法律規範，以增加稅賦、建築支出，不斷堆砌建築成本，且營造勞工欠缺、物價節節攀升不降，才是房價居高不下的主要原因。
陳昆和也公開呼籲，要將利用仇恨感騙取選票，遂行官商勾結、以權謀私那些真正炒地皮的政客轟下台。陳昆和倡議支持降稅，管制物價波動，鬆綁外勞補足民間企業建築勞動力需求等措施，才能為高房價的現況找到解決方案，社會住宅只是因應過渡時期的政策。
陳昆和最後以自己長年來疾呼的主張，為這場辯論會作結：1、政府資源均衡分配；2、台南市溪北、溪南城鄉均衡發展；3、減稅降稅，適度管控，以政策及具體補助鼓勵年輕人開創事業、結婚生子。同時也懇請第二選區選民慎思明辨，投票支持真正能夠為地方帶來重大交通與產業建設，促進發展與進步的陳昆和。