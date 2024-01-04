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郭國文缺席公開辯論　陳昆和重申六大主張

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和邀請對手郭國文於善化慶安宮進行辯論，由於郭國文並未出席，他仍就對六大市政提出主張。（圖／陳昆和提供）
▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和邀請對手郭國文於善化慶安宮進行辯論，由於郭國文並未出席，他仍就對六大市政提出主張。（圖／陳昆和提供）

記者張振興/台南報導

台南市第二選區立法委員候選人陳昆和邀請對手郭國文3日晚間於善化慶安宮進行辯論，由於郭國文並未出席，他仍就對六大市政提出主張。

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1、爭取捷運深綠線於善化、麻豆同時設站。2、爭取南科四期建設於官田都市計畫用地。3、爭取新市政中心（含市議會）設於麻豆。4、七股不當種電，追查官商黑道勾結內幕。5、守護環境，反對南科區域新設火力電廠。6、是否贊成山地水源保護區土地合理解編。


陳昆和也針對郭國文一再攻擊的「建商議員」之說法，在善化慶安宮媽祖前，手摸良心，清楚揭露：主政者與投機者勾結，才是房價高漲的始作俑者。因為沒有政商勾結的地皮，是炒不起來的！


陳昆和強調，台南市政府將重大產業建設集中於溪南、府城、沙崙區域，經由重劃或區段徵收、標售土地，使國庫收益增多，卻也因此帶動週邊土地成本急遽升高，而面對房價節節高升，主政者不思徹底解決之道，反而採用重稅、重罰的手段。例如：房屋稅增加200%、土地增值稅繳完之後還要再繳房地合一稅，一條牛剝了兩層皮……加收的稅款，全入了國庫，主政者每一次只要高喊「打房」，就能增加稅收又獲得選票支持，繼續執政！凡此種種行政措施及法律規範，以增加稅賦、建築支出，不斷堆砌建築成本，且營造勞工欠缺、物價節節攀升不降，才是房價居高不下的主要原因。


陳昆和也公開呼籲，要將利用仇恨感騙取選票，遂行官商勾結、以權謀私那些真正炒地皮的政客轟下台。陳昆和倡議支持降稅，管制物價波動，鬆綁外勞補足民間企業建築勞動力需求等措施，才能為高房價的現況找到解決方案，社會住宅只是因應過渡時期的政策。


陳昆和最後以自己長年來疾呼的主張，為這場辯論會作結：1、政府資源均衡分配；2、台南市溪北、溪南城鄉均衡發展；3、減稅降稅，適度管控，以政策及具體補助鼓勵年輕人開創事業、結婚生子。同時也懇請第二選區選民慎思明辨，投票支持真正能夠為地方帶來重大交通與產業建設，促進發展與進步的陳昆和。

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