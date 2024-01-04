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挺過疫情及景氣寒冬！台灣港務公司展現經營績效112年再創新高

▲台灣港務公司展現經營績效112年再創新高。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司展現經營績效112年再創新高。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司總經理陳劭良今(4)日表示，台灣港群歷經全球通貨膨脹、政經動盪，依舊站穩腳步，除積極招商外，同時拓展貨運本業、離岸風電、旅運及觀光等多元面向，112年總收入創歷史新高，預估達新台幣281億元，台灣港群貨量及貨櫃量預計可達6.66億計費噸及1360萬TEU，展望新的1年，將持續推動各項港口重大建設、水岸商業開發、智慧化轉型，並落實企業ESG，持續朝向多元、智慧、永續港口邁進。

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▲台灣港務公司總經理陳劭良說明拓展貨運本業、離岸風電、旅運及觀光等多元面向的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司總經理陳劭良說明拓展貨運本業、離岸風電、旅運及觀光等多元面向的情形。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司總經理陳劭良說，在貨櫃本業方面，高雄港已於去(112)年啟動碼頭重新配置，透過提供良好港埠設施，協助航商業者創量，第7櫃貨櫃中心第1期已於去(112)年5月正式營運，是全台最先進的自動化及智慧化碼頭，7櫃2期也即將於今(113)年7月投入營運，未來可同時提供4艘2.4萬TEU的巨型貨櫃船靠泊。

此外，港務公司也與萬海、韓新遠洋2家航商業者完成簽約及續約，投入第5貨櫃中心經營，該公司並啟動貨櫃碼頭加深改建工程，完工後可提供-17.5公尺的深水碼頭。

至於在離岸風電業務方面，配合政府能源轉型政策，台中港42號碼頭與安平港11號碼頭已於112年順利完工，台中港37、38號碼頭預計於114年完工，為第3階段風電開發需求作好準備，以提供風電設施零組件之組裝及暫存空間。

▲台灣港務公司展現經營績效112年再創新高。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司展現經營績效112年再創新高。(圖／台灣港務公司提供)
陳劭良並說，在旅運及水岸觀光部分，高雄港旅運中心於去年3月正式啟用，遠傳公司、承億酒店及昇恆昌也陸續進駐，花蓮港及蘇澳港旅運中心陸續完工，基隆港、高雄港迎來疫後郵輪觀光人潮，去年郵輪有320餘艘次到港，旅客約55萬人次，整體旅運績效已恢復至疫情前的5成。

另外，台灣港群港區招商也繳出亮麗成績單，去年招商簽約案件達412件，成功引入民間資金達新台幣267億元。

陳劭良指出，港口作為國內產業供應鏈的一環，除提供優質的服務外，更因應智慧科技與國際永續發展趨勢，提供有效率且低碳的服務，並為提升港口營運效能及安全，於112年建置商港海氣象監測預警系統及地震速報系統提供即時港區資訊，且建置港區環境品質資訊平台，把關港區環境監測數據強化作業管理，同時因應2050淨零排放目標，積極推動智慧能源管理系統。

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