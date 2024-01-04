太狂！北港武德宮邀請「藥師寺寬邦」除夕夜廟前演出 網跪求直播
享譽國際的療癒系僧侶音樂人「藥師寺寬邦」又將來台演出，另人咋舌的是，此次地點竟是台灣傳統宮廟！日本療癒系僧侶音樂人「藥師寺寬邦」以半誦半唱並配以和聲的⽅式演繹佛經，創新獨特的表演視頻在各大社交媒體上迅速走紅。繼去(2023)年12月相繼在高雄Live Warehouse、台中Legacy、台北Legacy音樂展演空間演出之後。今年又將來台，地址竟然是在北港武德宮的廟埕，時間為除夕夜2月9日的21:30~23:00，北港武德宮-財神開基祖廟的臉書也公布此消息，廣大網友驚呼之外，還希望廟方能提供線上直播。
記者葉盛耀/綜合報導
日本療癒系僧侶音樂人藥師寺寬邦，32歲開始修行，繼承家族400年歷史的寺廟。他將傳統傳經與現代電子樂改編結合，以半誦半唱並配以和聲的⽅式演繹佛經，創新獨特的表演視頻在各大社交媒體上迅速走紅。他認為，在不同時代、不同文化，我們可以以不同的方式表達和體驗佛法，並曾公開說：「我相信音樂和佛法是共通的，都能夠為大眾帶來希望和內心的平靜。」
去年12月藥師寺寬邦也巡迴來台，於高雄Live Warehouse、台中Legacy、台北Legacy音樂展演空間相繼演出，當時票價為預售票1500元 、現場票1800元。今年又將首度來台演出，但沒想到地點竟是北港武德宮的廟埕，時間為除夕夜2月9日的21:30~23:00，因此將是免費演出。
不僅藥師寺寬邦本人的推特宣告此消息，北港武德宮也於臉書公布此訊息，預告「以多元音樂風格呈現佛經的深邃意蘊，化經文為歌詞，跳脫經典肅穆形象，翻燃每一顆尋覓平靜與慰藉之心，不只是場音樂饗宴，更是一次心靈昇華，邀請您齊聚廟埕，伴隨雅韻一同迎接充滿祝福與希望的新年！」網友們一片驚呼紛紛留言「竟然可以請到他」、「超大咖的耶」、「他的歌很好聽很療癒」，更多網友則是跪求希望能有線上直播。
日本療癒系僧侶音樂人「藥師寺寬邦」，去年12月來台演出之後，2月又將來台，演出地點竟然是台灣宮廟，2月9日除夕夜將於北港武德宮廟埕演出。