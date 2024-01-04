崑山科大節能診斷服務中心節電逾470萬度獲頒淨零標竿獎

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為協助住、商、工部門面對國際淨零減碳趨勢，南市府結合產官學專家學者組成「淨零輔導團」，從執行、輔導、公私協力、法制規範多管齊下，輔導企業以大帶小，率領供應鏈一起落實溫室氣體減量，逐步邁向台南淨零。崑山科大EDC由經濟部能源局輔導設置，為全國最先設立的私立技職校院，目前由電機系副教授王瑋民負責，除了參與「淨零輔導團」外，也推動該校節電措施，協同專家團隊輔導台南地區其他用電大戶。
電機系副教授王瑋民表示，崑大EDC搭配學校設備及專業師資，結合學校專題製作及校外服務課程，培育學生成為未來節能專業種子，以及國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。同時，更積極投入USR大學社會責任計畫節能服務，進一步與南市府合作，參與「淨零輔導團」，歷年輔導節電逾470萬度，成效相當良好。
崑大總務長許凱鈞表示，該校逐步接軌國際，響應、實踐校園永續願景，2050年前達成校園碳中和，制訂相關調適策略，使校園、教職員生能適應氣候變遷所造成的影響。近年皆積極執行節能減碳政策，包含校園全面汰換為LED節能燈具，同時增設智慧控制開關、教研大樓電梯加裝電力回生裝置、宿舍熱水裝設熱泵系統及老舊中央空調汰換等，提高能源使用效率，各項節電成效顯著。