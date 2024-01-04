2024大選回家投票！高鐵、台鐵加開疏運班次 這3時段座位快完售
2024總統、立委大選將在1月13日登場，為提供旅客返鄉投票需求，高鐵、台鐵提供加班車旅運服務，根據統計，截至今（4）日上午11時止，高鐵選舉疏運期間自1月12日到1月15日，共約26萬4千人次完成訂票，其中1月12日中午12時20分過後南下班次、13日選舉日下午13時半前南下和14日收假日中午12時過後北上列車座位都快客滿，屆時高鐵將依現場人潮狀況，決定是否再加開臨時加班車或全車自由座列車。
記者林莞茜／綜合報導
台灣高鐵公司為加強服務返鄉投票的旅客，分別於1月12日（五）投票日前，以及1月14日（日）收假日，各提供3班延收車次，此6車次僅提供2節（11-12節）作為自由座車廂，並提醒，延收車次到達部分車站的時刻，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站）。
台灣高鐵表示，選舉疏運期間特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日（五）15至22時、1月13日（六）投票當日7至12時的南下，以及1月14日（日）收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。
在台鐵部分，截至今中午12點止，1月12日到15日對號列車共售出16萬8千張，台鐵公司表示，將持續觀察旅客訂位情形，研議於尖峰時段再增開列車。
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