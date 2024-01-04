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控侯市府包庇廖先翔　賴品妤赴監察院檢舉喊話對手「先退選！」

▲賴品妤今日在沈伯洋陪同下，前往監察院告發新北市府包庇廖先翔。（圖／賴品妤競辦提供）
▲賴品妤今日在沈伯洋陪同下，前往監察院告發新北市府包庇廖先翔。（圖／賴品妤競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委候選人廖先翔日前遭爆出家族坐擁豪華莊園佔用國有地，此外還有兩座占國有地非法停車與其電動車長期佔用汐止區公所洽公充電車位等。民進黨立委賴品妤今（4）日揭露，廖家莊園被揭露至今2個月，根本未依法恢復原狀，顯見新北市府嚴重瀆職，在不分區立委候選人沈伯洋陪同下，前往監察院告發新北市府，並呼籲廖先翔應立刻退選。

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賴品妤表示，自媒體揭露廖家莊園已過2個月，期間新北市府僅對此裁處6萬元行政罰責；但依據《區域計畫法》規定，廖家必須在一個月內將整座莊園恢復原狀。前天有居住在廖莊園附近的民眾爆料，其根本沒有恢復原狀，其中最嚴重涉及到侵占國有地以及明確濫墾山坡地的水池依然還存在。

賴品妤補充，廖家另外涉及到逃漏稅、用假門牌偷接電，以及兩座停車場至少5000萬元的犯罪所得，違反可處5年刑責的《刑法》竊占罪，然而市府兩2個月以來未處置，明確瀆職。痛批新北市長侯友宜是護航廖家兩代知法犯法、貪贓枉法數十年的共犯。

賴品妤也拿出廖先翔近期的看板指出，廖先翔竟公開宣稱「若他有侵占國有地就退選」，但侵占國有地是已經被各部會認證的事實，而廖先翔也涉入其中。呼籲廖應該兌現承諾儘速退選；否則就是如以往ㄧ騙再騙。

沈伯洋也說，新北市府非常雙標，根據一份市府2014年的會議記錄顯示，當時的市長朱立倫曾宣稱「新北市國有土地被占用狀況非常嚴重，毫無公平正義可言，故要全面清查新北市的公有土地狀況。」

沈伯洋痛批，現在來看朱立倫當初的話語非常諷刺；廖家莊園在2011年便已開始興建，至今13年朱侯體制的市府未有任何處置；難道是因為廖家父子擁有議員特權，且廖先翔又是「侯友友」，市府才選擇視而不見？兩人隨即步入監院遞交檢舉函；由輪值監委蕭自佑受理成案。

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