控侯市府包庇廖先翔　賴品妤赴監察院檢舉喊話對手「先退選！」

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賴品妤補充，廖家另外涉及到逃漏稅、用假門牌偷接電，以及兩座停車場至少5000萬元的犯罪所得，違反可處5年刑責的《刑法》竊占罪，然而市府兩2個月以來未處置，明確瀆職。痛批新北市長侯友宜是護航廖家兩代知法犯法、貪贓枉法數十年的共犯。
賴品妤也拿出廖先翔近期的看板指出，廖先翔竟公開宣稱「若他有侵占國有地就退選」，但侵占國有地是已經被各部會認證的事實，而廖先翔也涉入其中。呼籲廖應該兌現承諾儘速退選；否則就是如以往ㄧ騙再騙。
沈伯洋也說，新北市府非常雙標，根據一份市府2014年的會議記錄顯示，當時的市長朱立倫曾宣稱「新北市國有土地被占用狀況非常嚴重，毫無公平正義可言，故要全面清查新北市的公有土地狀況。」
沈伯洋痛批，現在來看朱立倫當初的話語非常諷刺；廖家莊園在2011年便已開始興建，至今13年朱侯體制的市府未有任何處置；難道是因為廖家父子擁有議員特權，且廖先翔又是「侯友友」，市府才選擇視而不見？兩人隨即步入監院遞交檢舉函；由輪值監委蕭自佑受理成案。
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