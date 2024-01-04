張鈞甯揭結婚生子進度！曝大方認愛柯汶利關鍵 「配偶欄仍空白」
41歲女星張鈞甯去年底大方認愛馬來西亞導演柯汶利，小倆口還跟好友一起去唱KTV，被狗仔拍到短暫同框，她今（4）日出席「弱勢早療兒童助學計劃」公益活動，跟小朋友親切互動，外界關心她是否想趕緊結婚生子，擁有自己的小寶貝，張鈞甯強調自己很傳統，未來會按部就班，至於婚期何時才會定案，她四兩撥千金表示：「這個問題擲筊問神明比較快」。
記者江芷稜／綜合報導
有別於過往全盤否認戀情，張鈞甯難得大方認愛，她笑說被拍到了還能怎麼辦，但強調真的還沒結婚，雙方還在深入認識中，「我那個配偶欄還是空白的喔！我很誠實」。對於未來生小孩計劃，她覺得一切隨緣，以前會比較心急，現在覺得順其自然，目前也還沒見過對方家長，口風非常緊。
說到新年新希望，目前已經是老闆的張鈞甯，旗下有7個藝人，她希望新年可以帶領大家一起成長，笑稱自己就像媽媽一樣，要承擔這個大家庭，私下跟年輕演員聊什麼？她透露，「蔡導（蔡岳勳）以前教我的，我問過要怎麼樣讓演技進步，他就告訴我去談戀愛，所以現在小朋友問，我都說趕快去談戀愛。」
今年農曆年春節，張鈞甯表示要努力拍片，片名目前還不能公開，再來就是多陪陪家人，因為媽媽許的新年願望是希望女兒有很多時間陪伴她，張鈞甯新年第一天就跟媽媽一起度過，農曆年也不例外，頗有感觸地說：「年紀越大就會覺得要花時間陪家人，聽到別人家人出狀況，我就覺得應該要多陪家人」。
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