小商人不忍了！紐約時代廣場驚見「割頸案乾哥乾妹」：只是剛開始
新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者傷重不治，引發全台輿論譁然。許多憤怒的民眾找出加害者資訊散佈，卻被新北地方法院要求即刻下架。其中網紅小商人也被警告，讓他不忍了直接出手，在紐約時代廣場登上割頸案「乾哥乾妹」廣告，更喊話：「這只是剛開始而已」，事件持續延燒。
記者潘毅／綜合報導
新北國中生割頸案爆發後，立即引起許多網路輿論，許多網友在 Dcard、PTT、爆料公社等社群平台公布加害者與其友人的個人訊息、臉書貼文等。新北地院為此發布聲明稿，指出任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年。
網紅小商人今（4）日表示，自己找廣告車要公開加害者照片，廣告公司卻遇到來自官方的壓力，讓他忍無可忍「新聞都報出說這幾位開始串證了，結果新北院2次打槍搜索票，倒是要搞我威脅大車公司的動作特別快。」
小商人隨後也表示，自己已經在紐約時代廣場第七大道上的LED電子看板，每個小時的45分時，都會有「乾哥乾妹」廣告亮出。此舉動也獲得不少網友大力支持。小商人也烙話：「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」。
新北地院日前也發出聲明提醒，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年；違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文。