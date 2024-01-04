特企／2024誰必喝？這3款草莓手搖飲掀「最推」討論！

特企／搶搭近視失速列車？逾8成高中生有「這」毛病

▲EYEPLUS艾佳眼視光醫學，15年來深耕於台灣學童近視控制領域，技術長梁智凱觀察，大環境與習慣的改變，迫切需要伴隨著科技的並進學習。（圖／品牌提供）
▲EYEPLUS艾佳眼視光醫學，15年來深耕於台灣學童近視控制領域，技術長梁智凱觀察，大環境與習慣的改變，迫切需要伴隨著科技的並進學習。（圖／品牌提供）

本報訊

受到新冠疫情衝擊，大量的螢幕學習、遠距教學，倍數增加近距離用眼時間，也讓學童視力不良率失速暴增，根據教育部統計，在111學年度，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%！近視已被定義為發病率最高的兒童眼睛流行病，就像流行感冒一樣無所遁形，讓學童與家長都猝不及防。
 
EYEPLUS艾佳眼視光醫學，15年來深耕於台灣學童近視控制領域，技術長梁智凱觀察，從傳統的紙本閱讀、網路崛起、智慧型⼿機發明、到疫情時代的螢幕學習，大環境與習慣的改變，迫切需要伴隨著科技的並進學習。也因此專業眼科醫師呼籲民眾，每年至少要做一次眼科精密檢查，尤其是近視高風險族群，透過客製化的高階眼睛健康檢查，來替靈魂之窗的健康把關。

而學齡的近視惡化狀況就像失速列車，為了阻止青少年踏上近視不歸途，針對兒童視力保健，EYEPLUS艾佳眼視光醫學主治醫師陳夢柔分享，很大的近視成因來源，是因為這些⼩朋友從小就開始就接觸⼿機、平板等3C產品，根據2019年兒童福利聯盟調查資料 : 小孩擁有第一支手機的平均年齡為10歲。

陳夢柔醫師呼籲：過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，根據國外研究，近視超過500度的人，日後青光眼、白內障的提早發生率分別是一般民眾的3倍、5.5倍；700度以上的人罹患視網膜剝離、黃斑部病變的機率，更是分別足足⾼出44倍、127倍！因近視已造成眼軸拉長變形、眼球組織變薄，即使完成近視雷射矯正，基於眼軸、眼球組織改變後的不可回復性，雙眼病變的風險依然如影隨形，近視帶來的潛在疾病風險是無法透過雷射矯正而排除的。

控制近視要趁早！五方法阻止近視失速列車疾行

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020〜2022年疫情期間，大量螢幕學習、教學，倍數增加了近距離用眼時間，加上學童缺乏戶外活動，更讓2012到2019年連續8年已下降的小學生視力不良率（即一眼0.9以下），從2020年開始停降彈升，讓國小學童近視率失速暴增，在111學年度持續上升突破45％，國中生的視力不良率則是為73.16%，高中生用眼更甚，統計已經突破8成大關，來到81.61%。

如何在後疫情時代，奪回視力健康的主控權、阻止兒童與青少年近視失速列車疾行？EYEPLUS艾佳眼視光醫學主治醫師賴紫庭分享，近視控制的黃金期，關鍵是落在3歲～18歲，透過增加戶外運動、散瞳劑、塑形片、近視控制日拋，還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。觀察臨床門診，醫師賴紫庭表示，大部分家長主要依靠散瞳劑做近視控制，也常常覺得戴眼鏡會造成近視增加，但現在隨著醫學進步，近視控制眼鏡除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有控制近視的效果。

針對兒童視力管理鏡片，亨泰光學營運長吳冠漢分享，現在主流的兒童視力管理鏡片都是以周邊離焦技術設計而成，但隨著科技不斷升級，市面上已有採用「極光Ｔ非對稱離焦」技術的產品，可以針對近距離閱讀、戶外活動等不同生活方式適應個人化的用眼習慣。其中加大矯正區增加了鏡片可視範圍，讓看出去的視野不受侷限。而閱讀輔助設計能減緩近距離用眼的緊繃感。另外，離焦度數可選的設計，更是能因應不同的視力管理需求，讓家長與孩子能在「管理」與「舒適」間取得平衡。

而賴紫庭也進一步分享，使用兒童視力管理鏡片的成功臨床案例，她提到曾有一對高度近視的夫妻，帶著三歲半的幼童來進行視力檢查，順便檢查是否有弱視以及斜視的問題，意外發現小朋友散瞳度數已經是假性近視了，經過診所的定期追蹤，剛開始醫師透過建議增加戶外的運動，減少近距離閱讀，希望藉此減緩近視加深，但是後續回診追蹤了三次效果均不佳，而且小朋友對於點眼藥水非常抗拒，又礙於年紀太小，無法使用較侵入性的治療（塑型片和兒控日拋），最終醫師透過請父母協助增加幼童的戶外活動外，也搭配不同程度離焦量的兒童視力管理鏡片，幫助這名幼童達到控制近視的目標。

聯手人氣插畫家A ee mi　鼓勵孩子成為世界的光

為齊心與大家共同關注學童視力健康，亨泰光學特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力，將A ee mi奇幻富有想像力的畫風，以靈魂之窗的意象為創作理念，打造專屬禮盒套組，包含造型滑鼠墊、閃耀光感提袋、拭鏡布、伸縮證件卡套掛繩組，兼具實用與獨特意涵，讓孩子可以跟著主角「喵喵」的眼睛一起探索寬廣的宇宙，將溫暖和鼓勵傳遞給每個孩子，期許在視力管理路上，只要打開這個充滿希望的禮盒，就能勇敢探索這個世界。「願孩⼦獨特與無與倫比的美麗都能被看見，也願他們能看見世界的溫暖與美好。」
 

張鈞甯揭結婚生子進度！曝大方認愛柯汶利關鍵　「配偶欄仍空白」

信義房屋獲台灣暨全球企業永續獎肯定　與台積、玉山金同等殊榮！

特企／2024誰必喝？這3款草莓手搖飲掀「最推」討論！

特企／SYM冠軍王者再進化　JET SL+展現神級「控制馭」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選