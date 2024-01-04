特企／搶搭近視失速列車？逾8成高中生有「這」毛病

EYEPLUS艾佳眼視光醫學，15年來深耕於台灣學童近視控制領域，技術長梁智凱觀察，從傳統的紙本閱讀、網路崛起、智慧型⼿機發明、到疫情時代的螢幕學習，大環境與習慣的改變，迫切需要伴隨著科技的並進學習。也因此專業眼科醫師呼籲民眾，每年至少要做一次眼科精密檢查，尤其是近視高風險族群，透過客製化的高階眼睛健康檢查，來替靈魂之窗的健康把關。
而學齡的近視惡化狀況就像失速列車，為了阻止青少年踏上近視不歸途，針對兒童視力保健，EYEPLUS艾佳眼視光醫學主治醫師陳夢柔分享，很大的近視成因來源，是因為這些⼩朋友從小就開始就接觸⼿機、平板等3C產品，根據2019年兒童福利聯盟調查資料 : 小孩擁有第一支手機的平均年齡為10歲。
陳夢柔醫師呼籲：過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，根據國外研究，近視超過500度的人，日後青光眼、白內障的提早發生率分別是一般民眾的3倍、5.5倍；700度以上的人罹患視網膜剝離、黃斑部病變的機率，更是分別足足⾼出44倍、127倍！因近視已造成眼軸拉長變形、眼球組織變薄，即使完成近視雷射矯正，基於眼軸、眼球組織改變後的不可回復性，雙眼病變的風險依然如影隨形，近視帶來的潛在疾病風險是無法透過雷射矯正而排除的。
控制近視要趁早！五方法阻止近視失速列車疾行
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如何在後疫情時代，奪回視力健康的主控權、阻止兒童與青少年近視失速列車疾行？EYEPLUS艾佳眼視光醫學主治醫師賴紫庭分享，近視控制的黃金期，關鍵是落在3歲～18歲，透過增加戶外運動、散瞳劑、塑形片、近視控制日拋，還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。觀察臨床門診，醫師賴紫庭表示，大部分家長主要依靠散瞳劑做近視控制，也常常覺得戴眼鏡會造成近視增加，但現在隨著醫學進步，近視控制眼鏡除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有控制近視的效果。
針對兒童視力管理鏡片，亨泰光學營運長吳冠漢分享，現在主流的兒童視力管理鏡片都是以周邊離焦技術設計而成，但隨著科技不斷升級，市面上已有採用「極光Ｔ非對稱離焦」技術的產品，可以針對近距離閱讀、戶外活動等不同生活方式適應個人化的用眼習慣。其中加大矯正區增加了鏡片可視範圍，讓看出去的視野不受侷限。而閱讀輔助設計能減緩近距離用眼的緊繃感。另外，離焦度數可選的設計，更是能因應不同的視力管理需求，讓家長與孩子能在「管理」與「舒適」間取得平衡。
而賴紫庭也進一步分享，使用兒童視力管理鏡片的成功臨床案例，她提到曾有一對高度近視的夫妻，帶著三歲半的幼童來進行視力檢查，順便檢查是否有弱視以及斜視的問題，意外發現小朋友散瞳度數已經是假性近視了，經過診所的定期追蹤，剛開始醫師透過建議增加戶外的運動，減少近距離閱讀，希望藉此減緩近視加深，但是後續回診追蹤了三次效果均不佳，而且小朋友對於點眼藥水非常抗拒，又礙於年紀太小，無法使用較侵入性的治療（塑型片和兒控日拋），最終醫師透過請父母協助增加幼童的戶外活動外，也搭配不同程度離焦量的兒童視力管理鏡片，幫助這名幼童達到控制近視的目標。
聯手人氣插畫家A ee mi 鼓勵孩子成為世界的光
為齊心與大家共同關注學童視力健康，亨泰光學特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力，將A ee mi奇幻富有想像力的畫風，以靈魂之窗的意象為創作理念，打造專屬禮盒套組，包含造型滑鼠墊、閃耀光感提袋、拭鏡布、伸縮證件卡套掛繩組，兼具實用與獨特意涵，讓孩子可以跟著主角「喵喵」的眼睛一起探索寬廣的宇宙，將溫暖和鼓勵傳遞給每個孩子，期許在視力管理路上，只要打開這個充滿希望的禮盒，就能勇敢探索這個世界。「願孩⼦獨特與無與倫比的美麗都能被看見，也願他們能看見世界的溫暖與美好。」