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台股新年開市3天跌掉381點！金管會信心喊話：基本面仍穩健

▲台股2024年開市3天已跌掉381點，失守17600點，金管會今（4）日信心喊話，強調台股基本面尚稱穩健。（圖／NOWnews資料照）
▲台股2024年開市3天已跌掉381點，失守17600點，金管會今（4）日信心喊話，強調台股基本面尚稱穩健。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台股新年出師不利，開市3天已跌掉381點，失守17600點，金管會今（4）日則信心喊話，表示亞洲主要股市今日普遍下跌，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢及美國利率政策對台股的影響。

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台股2023年以17930.81點封關，可是2024年開紅盤卻出師不利，已連3個交易日下跌，大盤指數也從17930.81點跌到今日收盤價17549.65點，累計已跌掉381點。金管會今日則表示，亞洲主要股市普遍下跌，台股收盤指數來到17549.65點，下跌9.66點，跌幅0.06%，成交值2767.63億元，而同時段新加坡跌0.98%，韓國跌0.96%，上海跌0.80%，港股跌0.71%，日本跌0.61%。

若就今年以來的漲跌幅來看，今年截至1月3日止，台股跌幅2.07%，相較香港跌幅2.35%、深圳跌幅2.04%、韓國跌幅1.81%、新加坡跌幅1.26%、上海跌幅0.26%、美國那斯達克跌幅2.79%、美國道瓊跌幅0.69%，日本休市，台股表現介於國際主要股市之間，優於香港、美國那斯達克)。而今年截至1月3日止，台股集中市場日均成交量約3057.67億元，相較去年同期增加102.07%。

不過，金管會表示，台股去年表現仍優於亞洲主要市場，去年台股漲26.83%，相較日本漲幅28.24%、韓國漲幅18.73%、新加坡跌幅0.34%、上海跌幅3.70%、深圳跌幅13.54%、香港跌幅13.82%、美國道瓊漲幅13.70%，台股去年漲幅僅次於日本。

此外，截至1月3日，信用交易的整戶擔保維持率為172.04%，今日外資賣超台股32億元，1月3日賣超228億，1月2日買超10億元，今年截至1月4日止，台股賣超250億元。

金管會強調，台股基本面尚稱穩健，去年截至11月底本益比20.48，現金殖利率達3.47%，加計股票股利為3.57%，國內上市櫃公司截至11月底累計營收約35兆元，累計營收金額雖較2022年同期減少8.67%，惟仍為歷年同期第三高。

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