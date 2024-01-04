台股新年開市3天跌掉381點！金管會信心喊話：基本面仍穩健

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若就今年以來的漲跌幅來看，今年截至1月3日止，台股跌幅2.07%，相較香港跌幅2.35%、深圳跌幅2.04%、韓國跌幅1.81%、新加坡跌幅1.26%、上海跌幅0.26%、美國那斯達克跌幅2.79%、美國道瓊跌幅0.69%，日本休市，台股表現介於國際主要股市之間，優於香港、美國那斯達克)。而今年截至1月3日止，台股集中市場日均成交量約3057.67億元，相較去年同期增加102.07%。
不過，金管會表示，台股去年表現仍優於亞洲主要市場，去年台股漲26.83%，相較日本漲幅28.24%、韓國漲幅18.73%、新加坡跌幅0.34%、上海跌幅3.70%、深圳跌幅13.54%、香港跌幅13.82%、美國道瓊漲幅13.70%，台股去年漲幅僅次於日本。
此外，截至1月3日，信用交易的整戶擔保維持率為172.04%，今日外資賣超台股32億元，1月3日賣超228億，1月2日買超10億元，今年截至1月4日止，台股賣超250億元。
金管會強調，台股基本面尚稱穩健，去年截至11月底本益比20.48，現金殖利率達3.47%，加計股票股利為3.57%，國內上市櫃公司截至11月底累計營收約35兆元，累計營收金額雖較2022年同期減少8.67%，惟仍為歷年同期第三高。