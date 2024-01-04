高端加碼吿！控王鴻薇等5人無故取得電磁紀錄　報案移交司法偵辦

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此外，國民黨立院黨團於2日上午召開記者會，並聲稱取得高端股東名單，並指控高端股東有超過1000人屬於民進黨高層、幹部和黨員，高端公司於同日午後發布聲明表示，立委候選人以不法手段取得資料，穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司已委請律師提告，並尋求司法介入調查。
今日高端公司發布聲明表示，對於國民黨立委候選人王鴻薇、廖偉翔、林家興和羅廷瑋，以及國民黨不分區立委參選人林瓊嘉等5人於台北市國民黨中央黨部，召開公開記者會、自稱取得高端公司股東名冊，再加以穿鑿附會，抹黑造謠一事，公司於今日委請律師向台北地方檢察署遞狀。
高端公司表示，這次針對上述5人提起涉犯刑法加重誹謗罪、妨害信用罪、無故取得他人電磁記錄罪之告訴，以及違反個人資料保護法，將請司法機關偵辦，維護高端疫苗名譽與投資人權益。
此外，高端公司表示，高端疫苗是上櫃公司，任何投資者皆可買進股票成為股東，目前股東人數4.6萬人，股東名冊不會有黨籍資訊，國民黨多位立委候選人到底是從何處取得高端公司股東名冊、以及到底如何取得股東黨籍資料，公司方完全無從查證。
高端公司指出，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，不該成為選舉操作的政治工具。近日，高端公司已持續接到股東來信或致電詢問股東名冊可能遭竊取、侵害個資一事，高端公司目前已與律師商討相關法律行動，將報案請求司法機關介入偵辦，維護所有投資人的權益。