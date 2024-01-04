天冷猝死率增！「心肌梗塞」半數來不及救　好發季節、時間揭曉

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🟡心臟的運作
健康的人每天心跳約10萬次，要打出8000公升以上的血液，流經全身各處，每天24小時不眠不休的，心臟本身也需要充足的養分與氧氣，環繞在心臟表面的「冠狀動脈」就是供應心臟氧氣和養分的重要血管。心臟本身所需的氧氣主要靠三條分枝的冠狀動脈供給，只要這些血管保持健康，心臟就能保持完整的功能。當供應心肌血液的任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，就會阻斷心臟的氧氣及養分供給，導致心肌缺氧時，就會發生心臟缺氧，抑制心肌收縮，使心臟無法搏出正常量的血液，甚至損及控制心律的傳導系統，引起心衰竭或心律不整而導致死亡。
🟡心肌梗塞為「冠心病」的一種
冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。心絞痛、心肌梗塞都是是常見的冠狀動脈心臟病（冠心病），更是猝死的主要原因。
🟡心肌梗塞是什麼
心肌梗塞、急性心肌梗塞，是一種急性及嚴重的心臟疾病。其成因是供應心肌的血液循環，也就是冠狀動脈循環突然中斷，心肌因無法得到足夠氧氣而導致的損傷。心肌梗塞的潛在原因常常是動脈粥樣硬化斑塊破裂引起的冠狀動脈完全阻塞。
🟡好發族群
📍年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲都需要特別留意。
📍家族史：家族中有人得過心臟病者得病機率會增高。
📍性別：男性比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低。然而，隨著社會壓力增加，西化飲食的影響，女性罹患心肌梗塞的比已經逐年增加且發生年齡也有年輕化的趨勢。
📍抽煙：現代醫學研究已經證明抽煙會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。
📍三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化，病變多是不可逆轉。
📍肥胖、壓力：體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力，都會增加心臟負擔，降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。
🟡典型前兆
往往發生在運動、生氣、情緒激動或心情緊張情況，症狀一般持續約二~五分鐘左右，最長不超過20分鐘。經休息後症狀可能迅速消失。但是也有可能第一次發作就很嚴重甚至於死亡。
📍1 左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣。
📍2 胸痛會擴散到肩部，頸部，上臂，尤其是左手麻麻，下頷或上腹部。
📍3 胸部極不舒服，同時伴有頭重腳輕的感覺，暈倒，盜冷汗，噁心，嘔吐或呼吸困難。
🟡心肌梗塞病症
如果冠動脈阻塞，斷絕心肌血液供應量超過15-30分鐘，心肌即因缺血而壞死，疼痛加劇而且延長，可擴散至左臂內側或頸顎部，常伴隨冒汗、呼吸困難、無力、及恐慌。急性心肌梗塞發作早期可因心不整律而猝死，晚期可能併發休克或心衰竭。死亡率約10%，發病第一小時死亡率最高，以後遞減，5天後漸趨穩定。
🟡心肌梗塞的好發時間點、季節、天氣狀況
根據流行病史的調查對於急性心肌梗塞的發生趨勢，一年內發作高峰「冬天」最好發。一週中發作高峰以「週一」最多。一天發作，通常在「起床後2∼3小時內」，高峰於上午6:00至中午期間，另一高峰在傍晚時刻。衛福部也指出，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會。