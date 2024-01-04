年菜下殺48折！乾杯集團主打多樣肉品外帶　35折加價購A5和牛肋眼

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其中「年菜溫馨箱」主打自家用圍爐年菜，省下禮盒包裝，講求高CP值。主推商品「特選A5和牛沙朗肋眼 鍋物超值箱」內含日本A5和牛3款部位，包含老饕最愛的沙朗與肋眼，肉質細緻、豐腴肥美。「老乾杯 特選A5和牛雙牛排燒肉箱」以雙和牛牛排搭配各式燒烤片，適合在家乾煎，可撒上椒鹽或沾燒肉醬，供4至6人享用，原價8,205~9,135元的溫馨箱，最低下殺48折、享優惠價4,388元。而年節送禮則有奢華禮盒與旗艦豪禮系列可選擇，其中「牛排6入禮盒」，精選日本A5和牛、MBS8+澳洲和牛牛排，售價3,999元起。
乾杯集團也有過年零嘴，包含「乾杯燒肉醬牛肉乾」與「乾杯x麻辣45 麻辣乾碟牛肉乾」年節伴手禮，嚴選BMS 8-9級澳洲和牛，極致細嫩與濕潤口感，加入燒肉醬鹹甜滋味及乾碟粉的香麻微辣，呈現另一番獨特風味的頂級牛肉乾，單品優惠價229元，禮盒享7折優惠價1,999元/10包入。
乾杯超市並推出4重優惠，【早鳥優惠】1月18日前訂購年菜禮盒享現貨嚐鮮贈日本A5和牛兩款部位，預購贈日本A5和牛牛排或日本A5和牛牛五花；【滿額贈】消費每滿5,888元、9,888元、13,888元各贈一款日本A5和牛牛排、18,888元再贈價值4,059元的「乾杯輕奢品味燒肉禮盒」，總累積好禮價值9356元；【回客券】購買年菜禮盒即贈價值5800元的乾杯超市現金抵用券；【加購優惠】享有35折折扣，以999元加購原價2,899元的日本A5和牛肋眼牛排。
另外，以蛋黃酥和牛軋糖聞名的南港精緻烘焙「Home Mom Bakery」今年也有多款經典產品。像是新推出的南棗核桃糕，以南棗、紅棗來製作，加入大量核桃，並堅持使用海藻糖、和三盆糖，耗時2天製作，吃起來齒頰生香，甜度適中。
至於招牌牛軋糖，創辦人Amber嚴選法國AOP認證依思尼發酵奶油、鹽之花，還有馬達加斯加香草莢、優質夏威夷豆、開心果等原料，精選食材、價格稍高，但出色滋味與口感卻也非一般市售品可比。「Home Mom Bakery」也有多款台灣味的創意牛軋糖，像是「優格桂圓夏威夷豆牛軋糖」靈感來自桂圓蛋糕，還有大量使用台灣草莓乾、草莓粉與草莓果乾製作的「覆盆子草莓牛軋糖」，還有以夏威夷豆、杏仁等多種堅果帶出香脆口感「巧克力杏仁脆糖」。