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張娜拉公開倒追老公故事跟正面長相：本人更帥　劉在錫被閃到崩潰

▲張娜拉（右）為了宣傳韓劇《我的Happy Ending》到節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客，訪談中一直稱讚自己的老公很帥，讓劉在錫笑到合不攏嘴。（圖／翻攝tvN）
▲張娜拉（右）為了宣傳韓劇《我的Happy Ending》到節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客，訪談中一直稱讚自己的老公很帥，讓劉在錫笑到合不攏嘴。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星張娜拉2022年6月底結婚，外界除了知道她跟老公是在拍攝《VIP：她們的祕密》認識、職業為攝影導演，其餘資訊一概不知；近日張娜拉為了宣傳新劇《我的Happy Ending》到劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳，大方公開是自己倒追老公，甚至還對劉在錫說「我老公比照片更帥」，劉在錫看著幸福的張娜拉講到無法自拔，數度笑到沒辦法說話。

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▲▼張娜拉老公（紅框）正面照公開。（圖／翻攝tvN）
▲▼張娜拉老公（紅框）正面照公開。（圖／翻攝tvN）
▲▼張娜拉老公（紅框）正面照公開。（圖／翻攝tvN）
 
▲▼張娜拉老公（紅框）正面照公開。（圖／翻攝tvN）
 
張娜拉透露跟老公第一次見面，是在2019年於坡州的《VIP：她們的祕密》2天1夜讀劇本活動，她說：「導演希望大家變熟，很積極辦遊戲，握手遊戲、問答遊戲，什麼都玩，我們讀了4集劇本，我老公那時候坐在我面前，他的眼睛真的...他眼睛本來就很大，他突然瞪大，所以有點...我跟他對視講話的話會有點壓力，初次見面覺得他有點難親近，但是過了一段時間，在拍攝過程中他的工作態度真的很棒，在旁邊看著演員彩排的、讓拍攝能順利進行，這是他很重視、努力在做的事情，我心裡就覺得『他真的把工作做得很好』。」

張娜拉因為記憶猶新滔滔不絕，透露老公真正走到她的心裡，就是一個瞬間的微笑，「那時候他負責B機，我看到他跑去跟主攝影師談事情，他露出笑容，不笑的時候看起來有一點凶狠，笑起來就像和回面具一樣，笑得很燦爛，對我來說就是沒有惡意的臉，所以那天，他就有點走進我的心裡了」，不過當時男方對張娜拉一點興趣都沒有。

《VIP：她們的祕密》殺青倒數，張娜拉只敢給3顆軟糖示好，殊不知對方沒有Get到她的心意，讓張娜拉非常苦惱：「我們私下也沒有聊天，我很傷腦筋，沒有藉口可以找，有一次拍完後在整理照片，我發現我們公司拍的照片中剛好有他，我就想機會來了，我就把那張照片傳給他，說：『你出現在照片上了』。」

張娜拉把握機會接著問對方近況，男生也回一句「妳最近過得好嗎」，張娜拉笑說：「我就想機會來了，但為了找共通點，費了不少心思，他也說我是很好的演員，我就跟他說『我很喜歡』！」結果男生依舊沒讀懂女生心意，僅以為是喜歡工作上的相處，張娜拉決定直球對決：「我趕快跟他說『不是同事那種喜歡』，我是喜歡你，他本來沒把我當異性看，是在我說喜歡他後，引起了他的好奇心。」2人也因此拉近距離聊天、見面，隨著好感增加進而交往。

張娜拉當時快40歲，但突然有一天覺得「結婚的感受很強烈」，老公就說：「我有點年紀了，姊姊更有年紀，以後如果要交往的話，是不是應該要真摯的考慮？」張娜拉就表示：「我當時就覺得成了（結婚）！」2人也達成共識，於2022年6月27日互許終生。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》也取得授權公開張娜拉老公的照片，劉在錫說：「長得很帥耶！」張娜拉立即更正：「本人更帥一點！就有點像長得比較帥的驢子。」幸福溢於言表，劉在錫、曹世鎬也被濃烈的幸福氛圍感染，替張娜拉找到摯愛感到開心。

▲▼張娜拉說到老公滔滔不絕，幸福溢於言表。（圖／翻攝tvN）
▲▼張娜拉說到老公滔滔不絕，幸福溢於言表。（圖／翻攝tvN）
▲▼張娜拉說到老公滔滔不絕，幸福溢於言表。（圖／翻攝tvN）
 
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