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疑遭保母丈夫施暴！花蓮1歲童「顏面骨裂」全身傷　家長怒提告

▲一名一歲多男童疑似遭保母章夫毆打。 （示意圖／取自pixabay）
▲一名一歲多男童疑似遭保母章夫毆打。 （示意圖／取自pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

花蓮一名李姓家長，日前透過縣府媒介張姓保母，將1歲4個月大的兒子交給其照顧，不料卻陸續發現孩子身上有傷痕，一問之下才知道是保母丈夫施暴，全案已依涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法及刑法傷害罪，函送花蓮地檢署偵辦。

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據了解，李姓媽媽去年3月份透過花蓮縣府社會處，找到一名張姓保母幫忙照顧兒子，但期間卻多次發現兒子身上有傷，起初保母均表示是小孩子奔跑跌倒所致，但直至去年底開始，李女察覺孩子只要靠近保母家就會大哭，半夜時還曾驚醒大叫，且臉部亦有一大快瘀青，追問之下保母才坦承丈夫動手管教。

李女知悉後，立刻帶著兒子到醫院，驗傷結果顯示其左側顏面部挫傷，疑似骨裂，上月底向警方報案，全案依法函送花蓮地檢署偵辦；對此，社會處也指出，獲報後已啟動調查程序，同時要求涉案保母暫停收托，將持續提供家長法律及心理諮商。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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