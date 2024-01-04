疑遭保母丈夫施暴！花蓮1歲童「顏面骨裂」全身傷 家長怒提告
花蓮一名李姓家長，日前透過縣府媒介張姓保母，將1歲4個月大的兒子交給其照顧，不料卻陸續發現孩子身上有傷痕，一問之下才知道是保母丈夫施暴，全案已依涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法及刑法傷害罪，函送花蓮地檢署偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，李姓媽媽去年3月份透過花蓮縣府社會處，找到一名張姓保母幫忙照顧兒子，但期間卻多次發現兒子身上有傷，起初保母均表示是小孩子奔跑跌倒所致，但直至去年底開始，李女察覺孩子只要靠近保母家就會大哭，半夜時還曾驚醒大叫，且臉部亦有一大快瘀青，追問之下保母才坦承丈夫動手管教。
李女知悉後，立刻帶著兒子到醫院，驗傷結果顯示其左側顏面部挫傷，疑似骨裂，上月底向警方報案，全案依法函送花蓮地檢署偵辦；對此，社會處也指出，獲報後已啟動調查程序，同時要求涉案保母暫停收托，將持續提供家長法律及心理諮商。
※【NOWnews 今日新聞
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