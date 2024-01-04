德威重啟仁川台中航線 首班滿載189遊客今飛扺台中
台中市政府拓展仁川航線連下三城！繼大韓航空、韓亞航空於去年12月開航仁川直飛台中後，德威航空也重啟仁川飛航台中的定期化航線，天天一班直飛。首班機滿載189名旅客，今天下午飛抵台中國際機場，市府觀旅局長陳美秀、德威副總裁金亨二親至機場迎賓。陳美秀表示，透過「仁川台中」航線開通，將帶動台中觀光產業收益增加，也加深台韓民間交流。
記者金武鳯/台中報導
陳美秀局長指出，相對於目前韓國已邁入寒冷冬季，台中氣候舒適宜人，南來北往的地理位置優越，加上彩虹眷村、國家歌劇院、高美濕地等必訪熱門景點，又有獨具特色的美食餐廳、夜市小吃文化，觀光資源豐富，是近期台中在韓國遊客心目中備受青睞大亮點。今日飛抵台中的韓籍遊客，就指名要逛逢甲夜市，喝珍珠奶茶遊日月潭。
陳美秀表示，繼去(112)年12月大韓航空、韓亞航空陸續開航，此次德威航空復航再次開出紅盤，首班機搭乘率高達100%，且自由行旅客比例高達6成，突顯台中在韓國旅客心中是便利友善的城市，更是親近台灣的門戶首選。今天下午陳美秀局長等人，就親至機場迎接首班機的189名遊客，並致送台中在地伴手禮及迎賓禮包，讓來訪遊客很驚喜。
根據交通部觀光署2023年統計資料顯示，韓國來台旅客達47萬人，是緊接在日本之後，來台旅客國家人數中排名第三，可見韓國旅客已成為重要國際觀光市場指標。
台中市政府並積極拓展國際航線，搶攻韓國觀光市場，在疫後赴韓國參加「亞太城市旅遊振興機構(TPO)2023年總會」及「2022釜山國際旅展」等，推廣台中多元旅遊魅力。另為歡迎國際旅客，台中國際機場的迎賓禮包活動自12月10日開始至今，短短不到一個月，已發送逾2,000份，反應十分熱烈。
凡持外國護照入境的旅客可至台中國際機場旅遊服務中心，掃描QRCode線上填寫基本資料後出示畫面即可領取1份迎賓禮包，展現中台灣8縣市(包含台中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市)的熱烈歡迎之意，數量有限，送完為止。