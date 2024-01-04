沒辦法上班！泰國警察膜拜擋道路水牛 超逗趣影片引熱議
如果水牛擋在道路中間，讓你無法上班，你會怎麼辦？泰國有兩頭水牛在凌晨兩點時懶洋洋地躺在道路中間，讓警車無法通過，一名警察於是突發奇想，走到水牛旁「拜託」牠們借過。影片被發上社群平台後，引發網友們熱議。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，來自邦昌警察局（Bang Chan Police Station）的一名警員在曼谷一條街道上，對兩隻擋道的水牛膜拜和真誠地對話。只見兩頭水牛舒服地躺在道路中間，無意讓路給人類和車輛，一名警員為了解決困擾，上前跟水牛們「溝通」，最後甚至無奈地膜拜牠們。
這名警員表示，他一開始輕聲細語地跟水牛們溝通，告知牠們已妨礙交通。他說：「你們一直在這裡，其他人就無法通過了，有公眾不斷打電話來投訴，你們應該移過去那邊。叫你女朋友（雌水牛）起身讓路。」
一開始水牛們還懶得理他，不過警員隨後便在水牛身旁坐下，並雙手合十對水牛膜拜，那兩只水牛最終還真的聽話，緩緩地站起身並慢慢走開，警員也緊跟在後確保他們離開馬路中央。大功告成後，警員還自豪地對鏡頭說：「耶！把牠們送回去了！」
邦昌警察局分享影片時表示：「沒有泰國警察做不到的事！你看，我們的警員1月2日凌晨2點在公路上和兩頭水牛溝通，順利地勸它們讓路。」這支影片被發佈到臉書後，引起網友們轉傳，有網友更調侃地說：「下次再遇到應該請水牛們吃罰單。」