小黃排列10ㄚ象徵10年高雄蛻變　喜迎黃色小鴨重返愛河灣

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55688集團執行長林念臻表示，小鴨的黃色，與55688 LOGO、小黃計程車一樣，代表活力與溫暖，很開心再次與高雄市政府攜手合作，為高雄增添溫暖、明亮、充滿希望的都市形象。她也指出，即日起限量版小鴨計程車已開始在高雄街頭穿梭，未來將陸續增加至300台，民眾出門隨時都可遇見驚喜。
有計程車運匠受訪時談及10年前與黃色小鴨的回憶，非常開心車隊與黃色小鴨聯名，也期待小鴨重返後再次合體拍照，他也談到昨晚在駁二藝術特區，即有國外旅客看到車身圖案詢問，歡迎遊客預約搭乘，來往高雄各個景點，認識高雄的美麗。
曾引爆全台「黃色旋風」的黃色小鴨，將於1月27日至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象，並透過簡潔的圖像呈現高雄愛河港灣週邊建物景致，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合。
高雄市政府邀請民眾前來高雄觀光旅遊，尋找高雄黃色圓形笑臉地景與黃色小鴨的身影等「黃色角落」，感受高雄冬日的溫暖，並一同見證高雄城市進步。此外，燈會期間搭乘台灣大車隊小鴨計程車，就有機會領取可愛小鴨帽，每輛計程車限量100頂，數量有限，先搭先領。