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小黃排列10ㄚ象徵10年高雄蛻變　喜迎黃色小鴨重返愛河灣

▲55688集團台灣大車隊計程車排成10Y，象徵見證10年高雄的進步與美好。（圖／高雄市政府提供）
▲55688集團台灣大車隊計程車排成10Y，象徵見證10年高雄的進步與美好。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

睽違10年，黃色小鴨重返高雄！高雄市政府與55688集團攜手合作，將穿梭高雄街道巷弄的小黃計程車，搖身一變，車身及車頭貼上可愛小鴨圖樣，帶給市民朋友驚喜。今（4）日記者會由31輛台灣大車隊計程車於愛河灣排列成10Y圖案，象徵亞灣10年高雄蛻變。

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市府秘書長郭添貴表示，這次邀請藝術家霍夫曼先生，讓黃色小鴨重返高雄，希望讓全國民眾一起見證高雄亞洲新灣區10年的轉變，他並提到自其邁市長就任以來，市府積極推動城市與產業轉型，未來在半導體、電動車、5GAIoT相關科技產業，以及淨零轉型方面快速轉變，因此透過別具意義的10年，打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，預告1/27-2/25活動期間，將有豐富、有趣、多元的展演、裝置藝術、親子劇場等，請大家拭目以待。

▲55688集團黃色小鴨車。（圖／高雄市政府提供）
▲55688集團黃色小鴨車。（圖／高雄市政府提供）
55688集團執行長林念臻表示，小鴨的黃色，與55688 LOGO、小黃計程車一樣，代表活力與溫暖，很開心再次與高雄市政府攜手合作，為高雄增添溫暖、明亮、充滿希望的都市形象。她也指出，即日起限量版小鴨計程車已開始在高雄街頭穿梭，未來將陸續增加至300台，民眾出門隨時都可遇見驚喜。

有計程車運匠受訪時談及10年前與黃色小鴨的回憶，非常開心車隊與黃色小鴨聯名，也期待小鴨重返後再次合體拍照，他也談到昨晚在駁二藝術特區，即有國外旅客看到車身圖案詢問，歡迎遊客預約搭乘，來往高雄各個景點，認識高雄的美麗。

曾引爆全台「黃色旋風」的黃色小鴨，將於1月27日至2月25日重磅回歸高雄愛河灣，活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象，並透過簡潔的圖像呈現高雄愛河港灣週邊建物景致，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合。

高雄市政府邀請民眾前來高雄觀光旅遊，尋找高雄黃色圓形笑臉地景與黃色小鴨的身影等「黃色角落」，感受高雄冬日的溫暖，並一同見證高雄城市進步。此外，燈會期間搭乘台灣大車隊小鴨計程車，就有機會領取可愛小鴨帽，每輛計程車限量100頂，數量有限，先搭先領。

▲高市府、55688集團與小鴨車隊合影。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府、55688集團與小鴨車隊合影。（圖／高雄市政府提供）

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