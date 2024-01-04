展現超高人氣　蕭美琴李昆澤再度合體車掃

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副總統候選人蕭美琴表示，他跟李昆澤在立法院共事過，非常佩服他能夠連續22次獲選公督盟優秀立委，他爭取鐵路地下化、綠園道等建設，是高雄最大的後盾，請大家讓民進黨在立法院過半，請大家支持立委2號李昆澤、總統副總統2號賴清德蕭美琴，政黨票支持6號民進黨。
李昆澤表示，讓為了讓大家免受淹水之苦，歷年來爭取2億8千萬經費，推動六大滯洪池，除了今天看到的寶業生態滯洪池外，還包括鼎金交流道下滯洪池、金獅湖、十全滯洪池、本和里滯洪池、本安生態滯洪公園等，平時是市民休憩的公園，汛期能滯洪！讓所有市民有更多的休憩空間，同時也保護鄉親生命財產安全。
同時，為了推動高雄路網成形，打造大三民運輸路網，除了今年元旦剛啟動的輕軌，他也率先爭取捷運黃線可行性評估經費2000萬，並全力促成黃線捷運爭取1442億經費，目前土建及軌道工程已動工，其中一個站點就規劃在旁邊的澄清路生態滯洪池公園附近。
李昆澤指出，他將全力推動三民區交通建設，力求讓所有鄉親都能享受到更加安全便捷的運輸路網，同時也推動三民區各項環境改善工程，讓所有鄉親有更好的生活空間，並且打造高雄在地文化傳承的場域，更友善的校園、育兒環境，讓三民區所有市民能安居樂業，這就是他最重要的工作。
李昆澤也強調，賴清德、蕭美琴是公認最有準備、能力、最有經驗的組合，希望各位鄉親總統支持2號賴清德、立委栽培2號李昆澤，讓高雄的建設與規劃可以延續！高雄立委全壘打！高雄突破百萬票！