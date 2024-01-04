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展現超高人氣　蕭美琴李昆澤再度合體車掃

▲副總統候選人蕭美琴與立法委員李昆澤在車掃行程前共同在車上向群眾比出大愛心，引起現場民眾大聲歡呼。(圖／李昆澤競辦提供)
▲副總統候選人蕭美琴與立法委員李昆澤在車掃行程前共同在車上向群眾比出大愛心，引起現場民眾大聲歡呼。(圖／李昆澤競辦提供)

記者郭凱杰／高雄報導

副總統候選人蕭美琴與立法委員李昆澤今(4)日再度合體車掃，一同前往寶業里滯洪池，李昆澤向蕭副總統候選人說明三民區滯洪池推動歷程，並介紹捷運黃線預定設站地點及推動歷程，此外，市長陳其邁與立委許智傑也特別到現場為李昆澤加油打氣，一同呼喊賴清德、蕭美琴、李昆澤、許智傑當選。

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▲沿途熱情民眾紛紛拿出貓狗應援小物旗幟揮舞，大喊賴清德、蕭美琴凍蒜！李昆澤凍蒜！歡呼聲傳選區大街小巷，沿途人數逾千人。(圖／賴清德蕭美琴競辦提供)
▲沿途熱情民眾紛紛拿出貓狗應援小物旗幟揮舞，大喊賴清德、蕭美琴凍蒜！李昆澤凍蒜！歡呼聲傳選區大街小巷，沿途人數逾千人。(圖／李昆澤競辦提供)
車掃行程前蕭美琴與李昆澤共同在車上向群眾比出大愛心，引起現場民眾大聲歡呼，兩人在群眾的歡呼聲中開始進行聯合車掃。車掃過程中，蕭美琴展現超強人氣，沿途熱情民眾紛紛拿出貓狗應援小物旗幟揮舞，大喊賴清德、蕭美琴凍蒜！李昆澤凍蒜！歡呼聲傳選區大街小巷，沿途人數逾千人。

▲副總統候選人蕭美琴與立法委員李昆澤與民眾互動熱烈。(圖／賴清德蕭美琴競辦提供)
▲副總統候選人蕭美琴與立法委員李昆澤與民眾互動熱烈。(圖／李昆澤競辦提供)
副總統候選人蕭美琴表示，他跟李昆澤在立法院共事過，非常佩服他能夠連續22次獲選公督盟優秀立委，他爭取鐵路地下化、綠園道等建設，是高雄最大的後盾，請大家讓民進黨在立法院過半，請大家支持立委2號李昆澤、總統副總統2號賴清德蕭美琴，政黨票支持6號民進黨。

李昆澤表示，讓為了讓大家免受淹水之苦，歷年來爭取2億8千萬經費，推動六大滯洪池，除了今天看到的寶業生態滯洪池外，還包括鼎金交流道下滯洪池、金獅湖、十全滯洪池、本和里滯洪池、本安生態滯洪公園等，平時是市民休憩的公園，汛期能滯洪！讓所有市民有更多的休憩空間，同時也保護鄉親生命財產安全。

同時，為了推動高雄路網成形，打造大三民運輸路網，除了今年元旦剛啟動的輕軌，他也率先爭取捷運黃線可行性評估經費2000萬，並全力促成黃線捷運爭取1442億經費，目前土建及軌道工程已動工，其中一個站點就規劃在旁邊的澄清路生態滯洪池公園附近。

李昆澤指出，他將全力推動三民區交通建設，力求讓所有鄉親都能享受到更加安全便捷的運輸路網，同時也推動三民區各項環境改善工程，讓所有鄉親有更好的生活空間，並且打造高雄在地文化傳承的場域，更友善的校園、育兒環境，讓三民區所有市民能安居樂業，這就是他最重要的工作。

李昆澤也強調，賴清德、蕭美琴是公認最有準備、能力、最有經驗的組合，希望各位鄉親總統支持2號賴清德、立委栽培2號李昆澤，讓高雄的建設與規劃可以延續！高雄立委全壘打！高雄突破百萬票！

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