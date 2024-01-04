陽明交大校內小7開出千萬獎發票 北區國稅局曝幸運兒已把錢領走
去（112）年7-8月期統一發票領獎期限將至明（5）日到期，原本還有7位中千萬大獎得主未現身領獎，其中一位就是在陽明交大校內7-11只花26元買飲料，就中了千萬特別獎。眼看領獎期限進入倒數2天，連陽明交大都在臉書發出尋人啟事，希望這名千萬得主趕快現身領獎，別跟錢過不去。而校方的尋人啟事也奏效，財政部北區國稅局今日透露，這名幸運兒已把千萬獎金領走了。
記者顏真真／台北報導
根據財政部公布的中獎清冊，去年7-8月期統一發票共開出17張1000萬特別獎發票，其中10張消費金額都不到百元，但領獎期限只到今年1月5日，即明日截止。根據財政部昨日統計，還有7名千萬特別獎獎得主，還沒現身領獎，其中消費金額最低是在新竹市大學路7-11花26元買飲料，再來是在台中市黎明路新井茶55元買飲品，還有在新北市三重區大同北路7-ELEVEN花89元買飲料、在苗栗市中山路全家超商付100元買菸、台中市中山路7-ELEVEN花100元買菸、在台北市文湖街「五棧小館」購買食品700元及在桃園市中山路永昇汽車修配廠SKODA支付工資630元。
值得注意的是，在新竹市大學路7-11消費26元買飲料就千萬元，這間7-11就在陽明交大光復校區第二餐廳。也因此，陽明交大今日在臉書也發出尋人啟事，還透露這名幸運得主特徵，身材瘦高，在8月23日晚上7、8點，在交大2餐小7熱狗旁的自助結帳機使用一卡通，購買26元的可爾必思。
不僅如此，學校也提醒幸運兒快去領獎，不然錢就要飛走了，還要大家幫忙協尋，如在1月5日前尋獲幸運兒，請提醒他去領1000萬元獎金。而在陽明交大發出尋人啟事後，財政部北區國稅局接受《NOWnews今日新聞》採訪時也透露，這名千萬得主已現身領獎。