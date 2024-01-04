賴品妤告發瀆職包庇廖先翔家族違建　新北地政局：依法辦理已開罰

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地政局說明，在限改期屆滿後12月8日複勘確認，發現建物主結構已拆除，但現場石塊未清運且仍有水泥鋪面、水池等未恢復，於12月14日依《區域計畫法》處以6萬元罰鍰，並限期要求文到30日內改善，屆期將再擇期複勘，強調一切依照法定程序辦理中，並無賴品妤所稱瀆職或包庇情事。
賴品妤到監察院告發新北市政府瀆職，並呼籲廖先翔應立刻退選，指出自媒體揭露廖家莊園已過2個月，期間新北市府僅對此裁處6萬元行政罰責；但依據《區域計畫法》規定，廖家必須在一個月內將整座莊園恢復原狀，但卻有住在廖家違建莊園附近的民眾檢舉，其根本沒有恢復原狀，其中還有涉及侵占國有地以及明確濫墾山坡地的水池建物依然還存在。
廖先翔對此也回應說到，現場已使用大型機具拆至不堪使用，僅暫時保留廁所供工人使用，至於遭指控魚池佔到國有地的部分，經向地政機關申請鑑界，確認並無佔用，實為航照地籍套匯圖之偏差產生之誤會。
廖先翔強調，家人有違規就協助改善，現在的進度相信可以供社會檢驗，直言賴品妤到監察院告發新北市府瀆職完全是要轉移昨日造成汐止人民怨的「敗票」造勢大會，面對一個不願意了解地方，選舉只會攻擊對手家人的候選人，已經不知道要說什麼了。
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