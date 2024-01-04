婉拒台灣救難隊赴日援助掀議 岸田文雄：海外支援全數謝絕
日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6的強烈地震，截至今（4）日下午已有84人罹難、339人受傷。如今雖然救援黃金72小時已過，但是搜救工作仍在進行中，由於仍有79人下落不明，死傷人數很可能會再增加。日本首相岸田文雄今（4）日在記者會上說明救災情況，對於台灣搜救隊赴日協助救災遭婉拒一事，岸田文雄強調是考慮到災區狀況，對於任何海外援助，包括G7國家與中國，日本全數謝絕。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《產經新聞》報導，台灣搜救隊願赴日協助救災卻遭婉拒在社群網路上引起軒然大波，有日本網友質疑岸田政府是顧慮中國感受，日本作家同時也是記者的門田隆將，在個人的X上發文質疑，為什麼不接受搜救協助以嘗試拯救更多人呢？對岸田首相及上川陽子外相來說，台日之間的友誼進一步緊密發展是件糟糕的事嗎？京都大學教授藤井聰也發文表示，不認為搜救能量充足，質疑岸田政府是否真的有經過通盤考量。
對此，岸田文雄在記者會上表示，地震發生後收到來自數10個國家、地區、組織的慰問，大家都表達了對日本的支持，包括G7國家與中國，台灣等等。但是考慮到災區的狀況，任何需要前置作業來建立接收系統的援助都會造成當地負擔，因此日本對於所有海外援助全數謝絕。
根據《共同社》報導，岸田文雄在緊急災害對策總部會議上強調，必須盡快進行公路搶修等解決運輸層面的問題，以讓救災物資能夠順利送達疏散點。由於災區交通受阻，人員和物資的分配難以順暢進行，這也是日本政府婉拒海外援助的原因之一。