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台灣合法交易所涉虛擬幣詐騙！警兵分15處帶回14人　業者發3聲明

▲ACE王牌集團「ACE王牌交易所」被爆出前負責人涉嫌詐騙。（圖／翻攝自ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所臉書粉專）
▲ACE王牌集團「ACE王牌交易所」被爆出前負責人涉嫌詐騙。（圖／翻攝自ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所臉書粉專）

記者林莞茜／綜合報導

國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」，遭新北市刑警大隊查獲，其潘姓前負責人和合夥人林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，昨（3）日兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回林、潘姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。對此，ACE王牌交易所也發佈3點聲明，稱將全力配合調查，爭議釐清前會立即下架爭議及違規項目方以保護用戶。

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據了解，ACE王牌交易所和MaiCoin、幣託為台灣前三大虛擬幣交易平台，先前也聲稱完成金管會洗錢防制法令遵循聲明，豈料其前負責人潘姓男子和合夥人林姓男子，遭查在社群媒體上廣發投資廣告，誆騙逾百名投資人MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，將在國內外知名交易所上市，包括國內具有公信力的ACE交易所，以取信投資人進行投資，實際上該幣卻是毫無價值，投資人等到發現時，幣價已無法流通變現。

警方兵分多路展開查緝，昨日前往台北、新北、台中等共15處，帶回林、潘姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，公司據點則扣回折合台幣1億8百萬元的虛擬貨幣，共計查扣超過2億不法所得；面對警方訊問，潘、林兩人未多做說明，訊後被依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送法辦。

對此，ACE王牌法幣加密貨幣交易所稍早發布三點聲明，稱有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶，將在8日16時下架MOCT/TWD交易對，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能，請您務必於前開所述之期間內處理您的資產。


以下為ACE聲明稿全文：

一、ACE致力以用戶資產安全為首要考量，100%新台幣信託及加密貨幣雙保障

ACE王牌創立於2018年，註冊在台灣，為KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所，2021遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明，更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀，保障客戶加密貨幣資產託管，2023年9月新上任之ACE總裁王晨桓，同時也是建業法律事務所所長，致力於合法合規及保護用戶資產安全為首要考量，並謹守我國相關法令規範。

二、ACE會定期審查上架之加密貨幣項目發展及市場交易情況，提供用戶更多元選擇

ACE交易所對於所有上架之加密貨幣，會持續關注其項目發展及市場交易情況，為提供給用戶良好的交易環境與服務品質，ACE交易所定期執行市場審查流程，也會持續針對過往申請上架幣種盤點進行綜合評估，將不符合資格代幣預告下架，也會陸續新增熱門代幣，提供用戶更多元選擇，若其項目有私募及地推團隊銷售等非在ACE平台上操作，請用戶特別留意（※風險提醒：幣種上下架均已通過ACE審核，惟不代表無投資風險。加密貨幣資產屬高風險投資，請投資者謹慎選擇標的，詳閱白皮書等公開說明，應隨時注意投資風險）

三、若有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶

2024/01/08（一）16:00（GMT+8）下架MOCT/TWD交易對，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能，請您務必於前開所述之期間內處理您的資產。

特定項目方爭議及違規事件，ACE全力配合調查，並未對ACE營運造成任何衝擊，未來更謹慎經營，努力穩坐台灣市場三大，並期待與用戶一起迎接牛市！

ACE交易所 總裁王晨桓及團隊 敬上 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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