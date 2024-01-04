萬達集團憂踏恆大後塵！王健林連環賣產還債 4家萬達廣場易主
中國房企風暴並未停止，昔日中國首富王健林旗下萬達集團也不例外。王健林日前被發現不斷拋售一線城市的熱門資產，光是在2023年底王健林就在短短5天之內，賣掉4家萬達廣場，尤其是上海金山萬達投資廣場的悄悄易主，讓外界也針對大連萬達集團的債務危機產生高度關注，擔心萬達將成為「第二個恒大」。
國際中心楊智傑／綜合報導
大連萬達集團債務危機引起外界關注，為了換取流動資金，創辦人王健林自去年以來不斷地賣股權，最近還賣掉上海萬達酒店和萬達電影股份，而從去年12月25日起，王健林短短5天之內，就賣掉了4家萬達廣場。根據工商信息平台天眼查資訊顯示，2023年12月27日，大連萬達商業管理集團退出了上海金山萬達廣場投資有限公司的股東名單，新股東為中聯基金旗下蘇州聯商貳號商業管理有限公司。
上海金山萬達廣場投資有限公司旗下管理上海金山萬達廣場，該公司業務範圍包含建築工程施工、日用百貨銷售、商業廣場投資、停車場管理等等，而上海金山萬達廣場則是總面積約46萬平方公尺，是結合住宅、商場、辦公室為一體的綜合性建築。
除了上海金山萬達廣場投資有限公司發生股權變更外，12月29日當天廣州蘿崗萬達廣場有限公司也同樣發生股權變更，大連萬達退出公司股份，改由蘇州聯商肆號商業管理有限公司100%持股，而此前幾天的12月25日、26日，大連萬達商管分別退出太倉萬達廣場投資有限公司、湖州萬達投資有限公司的股東名單，這兩家公司分別新增了蘇州聯商叄號商業管理有限公司、蘇州聯商伍號商業管理有限公司為全資股東。
自從2023年以來，萬達集團已多次出售旗下資產，表明該集團已經發生了資金流動性危機，《澎湃新聞》此前更爆料稱，萬達集團近期「一直在和險資金融機構進行接觸」。