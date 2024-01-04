會勘賴清德萬里老家遭批突襲 新北市府：身為副總統應有守法觀念
針對民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧回擊萬里老家早已依法委任律師及地政士處理後續相關事宜，新北市政府卻未如過往慣例發函給代理人，反而突襲式地將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，還抨擊是不配合出席會勘，呼籲國民黨總統候選人、新北市長侯友宜，不應強壓新北市政府成為他的競選總部，強迫公務員淪為其政治打手。對此，新北市政府晚間也回應，該函文是比照先前寄送地價稅補稅通知途徑，呼籲賴家應配合稅籍設立與房屋稅核課程序，強調身為副總統應有守法觀念，並盡國民基本義務。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府的新聞稿中表示，新北市稅捐處未收到任何律師事務所、地政士（代書）提送的授權委託書，依法不是合法授權人；包括過去的補徵地價稅單以及會勘通知函文，皆依慣例以雙掛號寄至房屋所有人戶籍地址，並確認對方已收件。
新北市政府說明，市府態度始終不變，強調一切依法行政、一視同仁，全力配合房屋所有人之稅籍申請需求，依法及程序協助進行後續辦理；對於被解釋為惡意操作，令市府同仁感到十分訝異、遺憾。
郭雅慧表示，對於賴清德萬里老家爭議，當事人已依法全力配合與補辦，也早已委任律師及地政士等專業人士代為處理後續事宜；而新北市府知道本案已有代理人，過去也與本案委任律師聯繫無礙，唯獨此次卻反常地將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，並未與代理人聯繫，律師與地政士皆未收到相關丈量通知，在事後新北市府卻謊稱是賴家收到通知不配合，根本是睜眼說瞎話。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。