彰化喬友大火4死！商旅人員涉過失和解均可緩刑

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檢方認為，蔡進峰及員工沈依倩、吳頌榮3人沒有在濃煙竄升上來前及時疏散房客，也沒有掌握黃金逃生時間向房客廣播，又將授信總機電源關閉，讓房客誤以為警報解除，依涉及過失致死罪嫌起訴。
彰化地方法院的判決書指出，喬友大樓發生火警時，南側中正路逃生梯間，因與起火點尚有相當距離，明顯適宜商旅房客向下避難使用，但蔡進峰等3人察覺火警當下，卻未能依照所訂的消防防護計畫，引導房客向下避難，僅被動仰賴消防人員前來救援。
法官認為，蔡進峰等3人足足約有22分鐘可因應火警，卻未有任何作為，反告知房客錯誤資訊，無法第一時間獲取正確訊息及時疏散，卻被動等待救援，使房客錯失逃生時機，造成3名房客吸入過多濃煙窒息導致缺氧性休克死亡，這與蔡進峰等3人的過失具有因果關係。
彰化地院審酌發生火警時，正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，蔡進峰等3人為防疫旅館從業人員，於火災發生時雖有疏散房客職責，卻擔心受隔離房客外出而受責罰，造成被動等待救援，終失最佳疏散時機，3人過失情節尚非重大，且考量3人於案件偵查、審理過程中，積極與房客及3名死者家屬達成和解或調解，並已全部履行和解、調解條件。
因此，蔡進峰判處有期徒刑10個月，緩刑3年；吳頌榮判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年；沈依倩判處有期徒刑7個月，緩刑2年。
另外，彰化地院認為消防員陳志帆雖因執行消防救援任務而不幸死亡，但蔡進峰等3人對於陳志帆的死亡結果既欠缺預見可能性，也不具客觀可歸責性，陳志帆的死亡，無法證明蔡進峰3人涉有過失犯行。（編輯：謝雅竹）1130104