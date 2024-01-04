▲不是一群人等死、沒有消極治療！　「安寧病房」跟你想的不一樣

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是「安寧療法」？ 哪些病人適用？民眾對於「安寧療法」常有很多誤解，首先「名稱」就是需要先行釐清的部分。楊雪玲護理長提到，現在其實沒有「安寧療法」這樣的稱呼，而是「安寧療護」，它關係到所謂的《安寧緩和醫療條例》、《病人自主權法》。
由於醫療有其限制，即使用了最新的治療方法，患者也有可能無法獲得治療效果只徒增痛苦，因此安寧療護就是以這群病患所設立的。衛福部公告的適用對象包含：
- 癌症末期病人
- 末期運動神經元病人
- 主要診斷為下列疾病，且已進入末期狀態者：
- 老年期及初老期器質性精神病態
- 其他腦變質
- 心臟衰竭
- 慢性氣道阻塞，他處未歸類者
- 肺部其他疾病
- 慢性肝病及肝硬化
- 急性腎衰竭，未明示者
- 慢性腎衰竭及腎衰竭，未明示者
- 末期骨髓增生不良症候群（MDS）
- 末期衰弱老人
- 符合《病人自主權利法》第14條第1項第2款至第5款所列臨床條件者
- 罕見疾病或其他預估生命受限者
安寧病房≠安養機構 積極急性控制、返家居家安寧另外，許多人會以為安寧病房就和安養機構一樣，但楊雪玲護理長強調，安寧病房並不是單純的養護機構，它和安養機構最大的不同就在於，安養機構主要是「慢性」長期照顧，但安寧病房其實是做「急性」症狀處理，和入住其他病房一樣是處於住院的狀態。
因此和其他病房一樣，病人有可能會病逝離去，但讓病患出院返家也是安寧病房的目標之一。楊雪玲護理長強調，安寧療護在家其實也可以做，這也是許多人不知道的，所以安寧療護中會有居家安寧團隊加入，當病人症狀控制後，可以返家做居家安寧，依團隊教導的知識、技能，急性症狀在家也能進行控制。
楊雪玲護理長再次強調，安寧並不是等死、放棄治療，其實入住安寧病房前都會填「安寧住院療護同意書」，裡面就有明確表示所有的身心靈治療都會在安寧病房中發生，唯一不會發生的只有「化學治療」，所以也沒有所謂的消極治療，所有的治療都是積極治療，積極控制患者的疼痛、急性症狀讓他們能夠返家。
一般病房VS.安寧病房 照顧、治療有哪些不同？不過，楊雪玲護理長表示，一般病房的醫療團隊跟安寧團隊之間，在照顧、治療上確實會有點不一樣，第一，在安寧團隊照護中，不再是以藥物為主，反而會多一層「輔助性療法」的介入，以水腫為例，團隊會教導家屬如何透過精油、按摩等來消除。
第二，安寧療護會希望家屬一起參與照顧。楊雪玲護理長提到，家屬的陪伴很重要，不過臨床上常常說要陪伴，但要怎麼做家屬並不清楚，在這部分安寧療護的護理師、社工、心理師及靈性關懷者等，會帶領家人一起照顧、參與，營造一個能與家人互動、彼此感謝的氛圍，促進生活品質、提升身心靈安適。
第三，安寧療護不只是照顧病人，整個家庭都涵蓋在照護核心中。楊雪玲護理長表示，像病人病逝離去後，雖然家屬離開了安寧病房，但在死亡這件事的處理上其實還是帶著失落、哀傷，病房會有所謂的「哀傷撫慰」，在病人住院期間會先找出高哀傷族群，團隊會延續照顧家屬直到病人離開後一年。
安寧療護是致力於幫助末期病人，提供身心靈全方位的支持和關懷的專業醫療領域。在這個過程中，哀傷撫慰扮演極其重要的角色。團隊對病人提供支持、減輕痛苦與焦慮，使病人在此階段感受愛與被愛，同時也對其家人和照護者提供情感支持與安慰，持續不斷傾聽、溝通，並適時轉介及追蹤高哀傷族群。
團隊不只會在病人住院期間給予家屬支持、關懷，在患者病逝後也會持續關懷、追蹤情緒反應，或透過追思活動讓家屬能互相連結、陪伴、鼓勵。楊雪玲護理長提到，許多醫院都持續努力在做「哀傷撫慰」，不希望家屬無法走出憂鬱、哀傷，或是因為對死亡的無助、害怕、不捨到後來變成長照悲歌。
雖然過去常常會有「安寧就是等死」的汙名化標籤，但現在民風已經漸漸打開，也漸漸有更多人了解其實安寧療護在做的是不要延長受苦的時間，增進病人的生活品質，以全人的角度來照顧有末期照護需求的病人。希望民眾能更了解安寧療護、拋開誤解，選擇對自己、家人最適合的方式走完最後一哩路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60140
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw