讓繪本創作萌芽 高市圖《好繪芽》繪本創作班招生報名
高雄市立圖書館《好繪芽》繪本創作班被譽為全國最扎實的繪本課程，是在系列實作中深入創作各環節，與產業接軌的全面性培育人才課程。今年特別邀請到繪製《來自清水的孩子》和著有多本獲獎繪本的作家周見信，以及具多年專業編輯經驗、目前擔任聯經出版社童書主編的周彥彤，聯手擔任帶班導師與規劃，將透過繪本「創作力」和「編輯力」兩個視角，帶領學員思考與觀察創作繪本需考量的各面向。
記者陳美嘉／高雄報導
高市圖代理館長林奕成表示，奠基於擁有16萬冊館藏的國際繪本中心，致力推廣繪本文化，自108年首次開辦《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫，每年辦理繪本創作班課程、雙年進行一屆繪本徵獎。繪本創作班4屆已啟發共近120位對繪本故事及圖像有學習興趣的創作者，也讓更多繪本同好來圖書館相遇，讓圖書館成為知識交流的平台。
2024《好繪芽》繪本創作班課程從繪本的剖析入門，到身為創作者需思考的故事鋪陳、繪圖技巧、風格設定、分鏡構圖、敘述觀點，以及出版後端與編輯的討論、著作權法律觀念等的專業知能，課堂期間更也邀請各種性質、不同創作方式的繪本作家，以及著作權法專家等授課分享。以繪本創作職涯中會遇到的多方面向，讓學員能從不同專業領域探究繪本的迷人之處。
第五屆繪本創作班將規劃60小時的課程，延續雙導師結合客座講師的制度，陪伴學員創作及作品討論，讓學員能有效地掌握繪本創作的要領。課程將於1月10日至1月17日開放線上報名，經由導師審核錄取30名學員，並於3月2日至5月25日的假日期間辦理，詳情可至高市圖官網了解相關訊息。