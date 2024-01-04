深夜棍棒敲牆還播「呻吟聲」吵5歲童！惡鄰需賠60萬還判刑
新北市一對洪姓夫婦跟鄒姓鄰居生嫌隙，鄒姓鄰居不僅日夜敲牆干擾外，還播放色情片製造噪音，導致洪家的5歲女兒也受害，洪家為了解決問題決定提告，高院認定鄰居製造噪音侵害程度重大，判賠60萬，還要負上刑事責任。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，鄒男從2019年開始，日夜不分地用棍棒敲牆，還用滾輪磨地板發出刺耳聲，甚至還在深夜播放情色片的女子呻吟聲，噪音高達80分貝以上。洪男指控，鄰居的行為導致他們及5歲女兒出現頭痛、失眠等症狀，還需到精神科診治，提告求償。
對此，鄒男駁斥，表示他們居住的地方是工業區，環境本來就不會太寧靜，認為洪家人的症狀與他無關；而新北地院根據里長、其他鄰居的證詞，認定鄒男確實用噪音騷擾洪家，判定需賠共60萬，而由於鄒男也觸犯「共同犯成年人故意對兒童犯強制罪」，判鄒男夫婦各拘役75天，可易科罰金。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110