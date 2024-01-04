屏縣東北季風境外污染肆虐　空氣品質拉警報

屏東縣近日受到東北季風及大陸冷氣團影響，空氣品質急劇惡化，尤其是荖濃溪、隘寮溪、高屏溪河床疏濬工程，砂石車所經台三線里港鄉沿路塵土飛揚，鄉民苦不堪言，屏東縣環保局已啟動緊急應變作業，提醒民眾密切關注空氣品質變化，加強自我防護。
記者莊全成／屏東報導
元旦連假期期間，由於大陸霾害和東北季風的雙重影響，屏東縣空氣品質達到中級預警水準。環保局成立指揮中心，動員衛生局、教育處、社會處、傳播暨國際事務處及交通旅遊處等各單位，共同執行應變任務。對於敏感族群，如學校、身心障礙機構、兒少安置機構及醫院，加強通報和防護措施，同時透過各種媒體發佈空品不良及防護宣導訊息。
環保局通報對54家大型工廠實施降載減排，對51家砂石場啟動防制措施，要求實施道路洗街工作。此外，前30大營建工地進行內外灑水及洗掃作業長達200公里，並對移動污染源加強檢查，對本縣露天燃燒熱區及餐飲業者進行抽查，統計顯示，本次應變作業共減量PM10 140公斤、PM2.5 30公斤。
縣長周春米提醒，屏縣已進入空品不良季節，呼籲敏感族群、老人、小孩等弱勢群體加強自我防護。他建議民眾可利用空氣品質監測網或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新的空氣品質變化資訊，以降低空氣污染對健康的影響。