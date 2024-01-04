泰版NewJeans Danielle拍戲卡到陰！遭鬼上身差點停止呼吸
泰國鬼片《鬼聲泣》（Death Whisperer）在泰國熱賣近5億票房、蟬聯4週票房冠軍，外表神似大勢女團NewJeans Danielle，演女鬼的泰國女星拉塔娃蒂婉通（Rattanawadee Wongthong，小名Mim）更真正演到「鬼上身」，夢見女鬼扭斷脖子，還跟著她導致她呼吸困難，最後全劇組一起去燒香拜拜才終於化解。
記者黃雅琪／綜合報導
2004年出生、童星身分入行的泰國新生代女星Mim，首部大銀幕作品《鬼聲泣》便挑戰一人分飾清純妹妹與心機女鬼兩角，展現淋漓盡致的情緒轉化，榮獲2023年泰國瑪雅娛樂大獎（MAYA AWARDS）電影類別超級新人獎。Mim在片中又美又婊，更被網友形容外貌神似女團New Jeans 的Danielle，紛紛大讚：「這款女鬼我可以！」
因電影成為炙手可熱新星的Mim，透露為了理解角色心理狀態，曾經一度壓力太大被「煞」到！分享在開拍前夢過一位老婆婆演鬼給她看：「我夢見一個老婆婆，她表演被鬼魂附身的模樣，她還做了扭斷脖子的手勢給我看。」之後便時不時感到呼吸困難、頭暈目眩，直到有人告訴她被鬼跟了，她才趕快跟劇組人員一起燒香拜拜請求原諒，同時也做功德迴向給真實故事原型的妍恩，身體狀況才慢慢好起來。
《鬼聲泣》劇情真實改編自1972年北碧府家族靈異事件，從小體弱多病的國中生妍恩在放學路上卡到陰，原本甜美溫柔的性格變得異常暴力嗜血，不僅在半夜生吞動物內臟，試圖幫她制煞時還會溫順扮可憐，抱媽媽阻止驅邪儀式，心機玩弄全家人的情。《鬼聲泣》1月19日在台上映。
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