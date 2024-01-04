「不敢表態的人是廢物！」徐巧芯要求綠營候選人說明 要不要廢死
新北某學校一名國中生遭割喉，再度引發民眾對於是否該執行死刑的討論，尤其適逢選舉，是否支持廢死，也成了各政黨攻防焦點。國民黨台北市第七選區立委候選人徐巧芯今（4）日在臉書說，廢死與否是人民選擇民代的重要議題，民進黨卻全面閃躲，甚至有人只因為詢問立場，就被民進黨候選人罵「廢物」。徐巧芯說，無論支持死刑或反對死刑，都是立場的表達，不敢表態的人才是廢物。
記者何哲欣／台北報導
「民進黨候選人不敢承諾的，徐巧芯來做！」徐巧芯說，看了割頸案家屬的聲明與呼籲，覺得很心疼。一個好好的家庭，就這樣破碎。在人權與安全之間，應該優先選擇保障善良百姓的安全，否則對加害者的過度寬容，就是對受害者及其家屬的再次傷害。他喊話，在此公開詢問民進黨的每一位立委候選人，是否支持廢除死刑？目前法務部《執行死刑規則》第二條提到，只要還在等非常上訴、大法官釋憲者都不能執行，是否同意？「請不要再逃避問題，應該說清楚立場，讓人民知道你的理念，交由國人決定。」
徐巧芯也說，未來若當選立委，會修《少年事件處理法》、修教育部訂定的《輔導管教辦法》修正，也堅決要求法務部依法執行死刑。目前卡關的點在於法務部，法務部只要稍微修改規範，就可以立刻重啟死刑的執行。安全跟人權的考量之下，安全一定比人權更重要，「我們進入立法院後，都會要求相關部門推動。」增加專責校安人員，完善校園安全網。
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