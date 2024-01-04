羽田機場飛機相撞 海保機誤入跑道40秒！塔台與日航機師均未發現
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上人員5死1重傷的悲劇。根據日媒報導，日本國土交通省官員透露更多細節，當天海保機在跑道上大約停留了40秒，之後就與正在降落的日航班機相撞。在這40秒中，已經獲得降落許可的日航班機並未發現海保機在跑道上，指示海保機在跑道停止位置待命的塔台人員也沒意識到海保機出現在錯誤的位置上，而海保機的機長可能因誤以為已獲得起飛許可，所以進入跑道。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《產經新聞》報導，日本國土交通省官員透露，日航班機的3位飛行員均表示，根本不知道跑道上有海保機的存在，直到相撞前一瞬間才感到不對勁。
根據公佈的通聯紀錄顯示，當時日航班機先獲得塔台人員允許降落，之後塔台人員指示海保機滑行至C5跑道停止位置，海保機隨後回報正在前往，然後在跑道內一處停下，40秒後與正在降落的日航班機相撞。
海保機機長曾在事後稱自己獲得起飛許可，但事實上塔台人員是指示他在跑道停止位置準備，雙方可能就是在這裡發生誤會，因而造成意外發生。另外日本東京放送（TBS）電台在報導中則指出，也可能海保機誤解了跑道停止位置，所以在錯誤的地方駐留。
國土交通省官員表示，如果塔台人員或日航班機的機師知道降落跑道上還有一架飛機，通常會採取復飛或其他應變措施來處理，但是塔台人員和日航機師均未意識到海保機當時就在跑道上。