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文化部、高市投9億護眷村文資　史哲：仰賴文化都更招商

▲陳其邁表示，全台最大眷村持續毀壞市府接受挑戰加速活化及民間引資推動眷村文化復興。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
▲陳其邁表示，全台最大眷村持續毀壞市府接受挑戰加速活化及民間引資推動眷村文化復興。（圖／劉世芳立委辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

文化部長史哲、高雄市長陳其邁與立委劉世芳等民代，今（4）日到左營建業新村會召開左營海軍眷村會勘，確認未來眷村發展方向及相關修復經費補助概況，文化部與高市府未來將投入9億經費，對眷村進行一次性的修復。史哲表示，文化都更的招商要能夠成功，絕對是未來眷村活化的最新的能量和力量。

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▲史哲表示，配合市府活化眷村中央地方一條心翻轉老舊眷村化作城市文化革新的能量與力量。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
▲史哲表示，配合市府活化眷村中央地方一條心翻轉老舊眷村化作城市文化革新的能量與力量。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
今天的左營海軍眷村會勘包含文化部長史哲、高雄市長陳其邁、議員李柏毅、議員黃文志、高雄市文化局及高雄市國軍眷村發展協會均出席。

▲劉世芳委員感謝文化部大力提供修繕經費促保存左營海軍軍眷歷史期先進科技與懷舊文化激盪融合打造左營海軍新村。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
▲劉世芳委員感謝文化部大力提供修繕經費促保存左營海軍軍眷歷史期先進科技與懷舊文化激盪融合打造左營海軍新村。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
市長陳其邁指出，高雄擁有陸海空三軍眷村，更保留全台最大的左營海軍眷村，然眷村空置持續毀壞，保留眷村是與時間賽跑的艱難任務，市府接受挑戰、扛起責任，市府除加速修繕眷舍硬體，並將引資民間、引入人群，並落實「在地養老政策」，於眷村引入現代公共設施及日照中心，加速眷村全區活化修繕，推動眷村文化復興。

▲左營海軍眷村空照圖。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
▲左營海軍眷村空照圖。（圖／劉世芳立委辦公室提供）
陳其邁也期盼未來高市府將一方面進行文化景觀最大保留，二方面融入更多的生活，盼完成眷村從文化景觀的保存，邁向眷村的再生，也照顧好周邊居民、長輩們。

立委劉世芳積表示，高雄左營、鳳山、岡山都有眷村文化資產獲得保存，其中有先進、也有懷舊的部分，「新村舊眷」若能在明德、建業保存下去，會讓眷村人更覺安慰。

史哲指出，文化部113年預算大幅成長30%，其中攸關文化資產修復保存的「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期113-118年）」計畫，也獲行政院核定159.44億元，創歷期最高。為加速執行期程，於去年7、8月進行首批審查，總計各縣市433件申請案，核定補助357案，核定總經費59.9億元，亦為歷年補助最高。

史哲強調，「這絕對不是選前的大撒幣，也不是對高雄特別好」，而是對於各縣市，中央及地方一條心，一起解決問題。史哲指出，高雄左營眷村自2016年文化部再造歷史現場計畫補助第一桶金開始進行修復及活化後，始終沒有足夠的經費讓修復一次到位，所以自上任後，最大的心願就是經費一次編足，讓左營眷村的修復活化整體完成。

史哲也說，除了在副市長任內所推動的「以住代護」、「文化都更」等引進民間資源，加入現代化、公共服務設施以外，文化部於去年8月核定總計畫9億，由文化部補助55%，希望這次的修復不再是分階段，而是一次完成。

高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩表示，現在的「以住代護」只是一個眷村的保溫計畫，過幾年就要換一批，對於文化園區來說，一直在替換，文化無法傳承。希望眷村有老幹、也有新枝，所以與國防部的協調，應該是合作，而不是代管，如果能夠有長期的合作開發，相信民間資金才會投入。

文化局表示，繼105年文化部挹注第一桶金，奠定眷村活化基礎，修繕約70戶眷舍而得於106年推動以住代護計畫；於107年建置完成再見捌捌陸－台灣眷村文化園區。考量全區戶數龐大，市府再於112年啟動合群新村引資招商策略，文化部亦同步大力支持挹注經費，期透過引資及補助經費雙管齊下，加速眷村全區修繕，引入美食、文創、國際交流等多元活化，補充公共設施，打造眷村為文創人才創新基地。

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