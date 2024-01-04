文化部、高市投9億護眷村文資　史哲：仰賴文化都更招商

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市長陳其邁指出，高雄擁有陸海空三軍眷村，更保留全台最大的左營海軍眷村，然眷村空置持續毀壞，保留眷村是與時間賽跑的艱難任務，市府接受挑戰、扛起責任，市府除加速修繕眷舍硬體，並將引資民間、引入人群，並落實「在地養老政策」，於眷村引入現代公共設施及日照中心，加速眷村全區活化修繕，推動眷村文化復興。
陳其邁也期盼未來高市府將一方面進行文化景觀最大保留，二方面融入更多的生活，盼完成眷村從文化景觀的保存，邁向眷村的再生，也照顧好周邊居民、長輩們。
立委劉世芳積表示，高雄左營、鳳山、岡山都有眷村文化資產獲得保存，其中有先進、也有懷舊的部分，「新村舊眷」若能在明德、建業保存下去，會讓眷村人更覺安慰。
史哲指出，文化部113年預算大幅成長30%，其中攸關文化資產修復保存的「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期113-118年）」計畫，也獲行政院核定159.44億元，創歷期最高。為加速執行期程，於去年7、8月進行首批審查，總計各縣市433件申請案，核定補助357案，核定總經費59.9億元，亦為歷年補助最高。
史哲強調，「這絕對不是選前的大撒幣，也不是對高雄特別好」，而是對於各縣市，中央及地方一條心，一起解決問題。史哲指出，高雄左營眷村自2016年文化部再造歷史現場計畫補助第一桶金開始進行修復及活化後，始終沒有足夠的經費讓修復一次到位，所以自上任後，最大的心願就是經費一次編足，讓左營眷村的修復活化整體完成。
史哲也說，除了在副市長任內所推動的「以住代護」、「文化都更」等引進民間資源，加入現代化、公共服務設施以外，文化部於去年8月核定總計畫9億，由文化部補助55%，希望這次的修復不再是分階段，而是一次完成。
高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩表示，現在的「以住代護」只是一個眷村的保溫計畫，過幾年就要換一批，對於文化園區來說，一直在替換，文化無法傳承。希望眷村有老幹、也有新枝，所以與國防部的協調，應該是合作，而不是代管，如果能夠有長期的合作開發，相信民間資金才會投入。
文化局表示，繼105年文化部挹注第一桶金，奠定眷村活化基礎，修繕約70戶眷舍而得於106年推動以住代護計畫；於107年建置完成再見捌捌陸－台灣眷村文化園區。考量全區戶數龐大，市府再於112年啟動合群新村引資招商策略，文化部亦同步大力支持挹注經費，期透過引資及補助經費雙管齊下，加速眷村全區修繕，引入美食、文創、國際交流等多元活化，補充公共設施，打造眷村為文創人才創新基地。